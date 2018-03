Foto: Bolgari za premražene štorklje odpirajo svoje hiše

Ko se okrepijo, lahko boleče kljunejo

22. marec 2018 ob 09:35

Sofija - MMC RTV SLO, STA

Štorklje, ki se te dni vračajo iz tople Afrike v Evropo, je presenetil zimski mraz namesto pričakovane pomladi. V Bolgariji opažajo ptice, kako po zasneženih poljih obupane iščejo hrano, z našopirjenim perjem sedijo v zasneženih gnezdih ali se ujete v ledu borijo za življenje.

Ornitološko društvo je ljudi pozvalo, naj štorkljam pomagajo, a le, če so te res v stiski - če so zmedene, poškodovane ali z zmrznjenimi krili. Kot so pojasnili, je znak, da potrebujejo pomoč, že to, da niso v svojih gnezdih in nimajo strahu pred ljudmi oziroma se jim približujejo. Najbolje jim je ponuditi surove ribe, oreške in sadje, nikakor pa kruha, so še pojasnili.

Če so štorklje močno podhlajene in se ne morejo več premikati, jih lahko ljudje tudi odnesejo v hiše - a naj jih imajo tam v ločenem prostoru, ker lahko, ko se ogrejejo, postanejo agresivne.

Zaledenijo jim krila

Številni Bolgari so tako že priskočili na pomoč premraženim pticam. Zaradi mraza, ki je ta teden zajel severovzhod države, so namreč mnoge našli z zaledenelimi krili, zaradi česar ne morejo leteti. V bolgarskih domovih se tako zdaj greje že na desetine štorkelj.

Eden izmed ljudi, ki je štorkljam odprl vrata svojega doma, je tudi 53-letni Safet Halil iz vasice Zarica, ki je dejal: "Štorklje odnesem domov, zakurim v peči, da jim je toplo, in jih nahranim z ribami." Ker je temperatura zraka v Bolgariji v teh dneh zelo nizka, -3 stopinje Celzija, bo pet svojih novih prijateljic še nekaj časa zadrževal v hiši. "Očitno jim je pri meni všeč. Okrepile so se in postale živahnejše. Dvakrat ali trikrat so me že kljunile v roko," je dejal v smehu za Guardian.

Toliko štorkelj v stiski v Bolgariji doslej še niso videli.

V državi so leta 2016 našteli skoraj 6.000 zasedenih gnezd teh ptic selivk, kar je tisoč več v primerjavi z zadnjim štetjem prejšnje desetletje.

