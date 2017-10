Foto: Carter, Clinton, oba Busha in Obama zbirali sredstva za žrtve orkanov

Trump v videonagovoru: "Združujejo nas iste vrednote"

22. oktober 2017 ob 10:23

Austin - MMC RTV SLO

Na dobrodelnem koncertu za pomoč žrtvam orkanov, ki so nedavno pustošili po ZDA, so se v Teksasu zbrali vsi nekdanji še živeči ameriški predsedniki - Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush in Barack Obama.

Trije demokrati in dva republikanca so se odzvali povabilu na koncert The One America Appeal, na katerem so zbirali sredstva za tiste Američane, Portoričane in prebivalce Ameriških deviških otokov, ki so zaradi divjanja orkanov Harvey, Irme in Marie ostali brez strehe nad glavo in vsega premoženja. Do zdaj jim je uspelo zbrati 31 milijonov dolarjev.

"Kot nekdanji predsedniki želimo pomagati sodržavljanom, da si čim prej opomorejo od teh katastrof," je dejal Obama, 44. ameriški predsednik, njegov predhodnik George W. Bush pa je izjavil: "Ljudje trpijo, a kot je izjavil neki Teksašan: Imamo veliko vode, a še več ljubezni."

Lady Gaga: "Potrebujemo drug drugega"

Peterica uglednih gostov je na odru skupaj poslušala ameriško himno, nato pa so sledili glasbeni nastopi. Presenečenje večera je bila Lady Gaga, ki se je v zadnjem času umaknila iz javnosti, saj se bori s hudo boleznijo fibromialgijo. Zaradi nje je prestavila tudi evropsko koncertno turnejo. Oblečena v bel kostim je zvezdnica v čustvenem nagovoru dejala: "Življenje nam včasih da milijon razlogov, da odnehamo, a mi se ne damo. Bolečina je naš velik stabilizator. V času katastrof zbrišemo razlike med nami in stopimo skupaj. Potrebujemo drug drugega, sicer ne bi preživeli." Nato je za klavirjem izvedla pesmi Million Reasons in The Edge of Glory.

Lady Gaga je predtem žrtvam orkanom že darovala milijon dolarjev, njena fundacija Born This Way pa je obljubila psihološko pomoč prizadetim, da se bodo lažje spopadli s travmami zaradi izgube svojcev ali lastnine.

V Teksas pa ni prišel zdajšnji ameriški predsednik Donald Trump, za katerega pred dnevi Obama in George W. Bush nista skoparila s kritikami, čeprav ga nista imenovala z imenom. Trump se je pojavil le v videosporočilu, v katerem je dejal: "Z Melanio želiva izraziti globoko hvaležnost za vašo izjemno podporo. Ta neverjeten trud nas opominja na to, da smo resnično en narod pod Bogom, združeni z našimi vrednotami in predanostjo drug drugemu."

Nothing more beautiful than everyone putting their differences aside to help humanity in the face of catastrophe. #OneAmericaAppeal pic.twitter.com/2TPdPonvWv — xoxo, Gaga (@ladygaga) October 22, 2017

A. P. J.