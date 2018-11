Kot zanimivost velja omeniti, da je Norman Cook tudi Guinnessov rekorder: v slavni knjigi rekordov se je znašel kot izvajalec z največ "top 40" uspešnicami pod različnimi imeni. Foto: Urša Premik Dodaj v

Foto: Fatboy Slim priredil glasbeni "šov brez primere"

Priložnost na dogodku dobili tudi vzhajajoči izvajalci

18. november 2018 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Hočemo več, hočemo več, hočemo več!," je vzklikala nekajtisočglava množica na Gospodarskem razstavišču, ko je Norman Cook, večini bolje znan po umetniškem imenu Fatboy Slim, bos odhajal z odra.

55-letni svetovni zvezdnik plesne elektronike, ki je zaslužen za popularizacijo žanra big beat, je v ljubljanskem klubu Kurzschluss upravičil svoj ugled in poskrbel za šov brez primere. V zrak je občinstvo spravil tik zatem, ko je stopil za mešalko in svoj glasbeni set pričel s himno elektronskih zabav Eat, Sleep, Rave, Repeat.

V nekaj več kot dvournem nastopu, ki je vključeval njegove največje uspešnice Right Here, Right Now, The Rockafeller Skank in Praise You, avtorske plesne vložke, izrazni performans po odru in nad odrom, hupanje na troblje in metanje čustvenčkov v obliki okrasnih blazin med občinstvo, je z grammyjem, dvema britoma in desetimi MTV-jevimi glasbenimi nagradami ovenčani didžej uspel obiskovalce pripeljati do evforije.

Fatboy Slim, ki je znan po ljubezni do nastopov v živo, je po besedah organizatorjev poskrbel za "enega izmed najboljših žurov, ki smo ga v šestih letih delovanja pop up kluba priredili". Na glavnem odru sta nastopila tudi domačina Tim Urbanya in Mike Vale, ki sta s svojima house setoma poskrbela za plesno razpoloženo občinstvo. Obiskovalci so boke razgibavali tudi ob drugem odru, namenjenem domačinom. Tokrat so svojo priložnost za nastop dobili mladi in vzhajajoči didžej Nikashy, KusTech, Sara Popovic in M.Oder.

A. K., foto: Urša Premik