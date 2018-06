Foto: Festival #FUKSi razlog za vrnitev Morcheebe v Ljubljano

Dvodnevni festival je zaprl svoja vrata

17. junij 2018 ob 17:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Člani skupine Morcheeba so se po štiri letih, ko so nastopili na festivalu Schengenfest, vrnili v Slovenijo in skupaj z izvajalci, kot so Umek, Matter, Ten Walls in Mike Vale, pognali kolesje festivala urbane kulture #FUKSi v Tobačni.

Trip-hop/rock/soul zasedba je Ljubljano na zadnje obiskala leta 2009 (še s pevko Mando Zamolo), sinoči pa so se vrnili v popolni postavi z bratoma Godfrey (Paulom in Rossom), Richardom Milnerjem na klaviaturah, Martinom Carlingom na bobnih in Jamesom Anthonyjem za mešalno mizo. V prvi vrsti pa je znova stala Skye Edwards. Morcheeba so se na prostor, kjer je svoje korenine pognal že pred leti festival Urbano dejanje (ki se vrača avgusta), vrnili na krilih devetega studijskega albuma z naslovom Blaze Away.

Prav s skladbo Never Undo, s katero so predstavili svoj nov studijski izdelek, so pozdravili občinstvo v Tobačni. Z zadnjega albuma pa so odigrali še skladbe Blaze Away, It's Summertime in Sweet L.A. (v dodatku). Ogrodje repertoarja so tudi tokrat predstavljale stare uspešnice, kot so Rome Wasn’t Built In A Day, The Sea in Otherwise. "Pesmi se z nami starajo in spreminjajo – kot prijatelji. Izvajamo jih v vedno novih različicah, na mnogih koncertih," je poudarila Edwardsova v zadnjem pogovoru za MMC.

Pred njimi so ozračje ogrevali kamniški traperji Matter s prerezom skladb iz njihovega prvenca Amphibios in naslednjika Mrk. Izostale niso skladbe, kot so Anakonda, Pimpin' Piaf, Safari, Mana, Raveland Legende, Sinovi Moje Madre ... V večer je zbrane pospremil didžej Žiga Klančar, medtem ko so se poslovili ob zvokih Sladice. Že prvi dan pa je bil usmerjen bolj elektronsko, saj so nastopili Umek, Ten Walls, Mike Vale in Urban Pfeifer.

Že s preddogodkom so organizatorji festivala izpostavili vidne ustvarjalce urbanih projektov, ki predstavljajo Slovenijo kot moderno, razvijajočo se državo, ki je v stiku z naravo in ponuja dobro ravnovesje urbanih in okolju prijaznih zgodb. Del festivala so bili tudi plesne delavnice in tekmovanje, pa fotografski natečaj, sejem malih umetnin, vsebine povezane z ekologijo in krožnim gospodarstvom, ob razvajanju brbončic pa je projekt Kucha Chasti opozoril tudi na problem prevelike količine zavržene hrane ter lakoto, ki jo hkrati doživljajo socialno izključene skupine.

K. K., foto: Marko Delbello Ocepek