Foto in video: "Grozna dvojka" ni mit - tudi princeske popade trma

William in Kate z otrokoma na turneji po Nemčiji in Poljski

22. julij 2017 ob 17:50

Hamburg - MMC RTV SLO

Mala britanska princesa Charlotte, ki je maja dopolnila dve leti, očitno ni bila navdušena nad še enim poletom s starši in bratom Georgeem: na letališču je imela pravi mali napad trme.

Iz nemške prestolnice se je mlada kraljeva družina odpravila v Hamburg, kjer so zaključili turnejo po Poljski in Nemčiji, od tam pa so odleteli domov na Otok.

Medtem ko je bil princ George, ki je ravno danes praznoval četrti rojstni dan, vzornega obnašanja - k temu je najbrž precej prispevalo dejstvo, da so mu na hamburškem letališču dovolili, da si je od blizu ogledal pilotsko kabino helikopterja - se je njegova mlajša sestra medtem ujezila, se tudi spotaknila in padla, medtem ko se je cepetaje upirala maminim prošnjam, naj se vendarle pomiri.

A 35-letna Kate ni izgubila živcev, v elegantni opravi in visokih petah je bila kos situaciji, ki ni tuja nobenemu mlademu staršu. Malčico je morala malce okarati, a ji jo je hitro uspelo pomiriti.

Kot so ugotavljali tudi britanski tabloidi, je takšno obnašanje pri dveh letih, ki jim v angleščini rečejo tudi "terrible twos" (izraz lahko skušamo prevesti v "grozno dvojko") nekaj povsem običajnega, sploh če upoštevamo, koliko potovanj se je v zadnjih dneh nabralo na plečih male Charlotte.

A. K.