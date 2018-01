Foto in video: Želeli so si zmage in poštenega sojenja - in dobili oboje. Se vidimo v Varaždinu!

17. januar 2018 ob 17:37,

zadnji poseg: 17. januar 2018 ob 21:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Sodite pošteno, za vse enako!" so slovenski navijači, že pred tekmo popolnoma prepričani o slovenski zmagi, sporočali sodniškemu paru, ki je delil pravico na odločilni tekmi s Črno goro.

Številni so s seboj v Zagreb prinesli tudi transparente, s katerimi so Evropski rokometni zvezi in sodnikom nedvoumno sporočali, kaj si o njih mislijo.

Kljub zmagi še vedno namreč ni pozabljeno sojenje na predhodnih tekmah z Makedonijo, predvsem pa seveda z Nemčijo, ki je na noge dvignilo celotno sončno stran Alp, močno odmevalo pa tudi drugod - kot je znano, so se v ponedeljek zvečer Slovenci že veselili zmage, a sta litovska sodnika menila drugače.

Slovenska reprezentanca je tako tekmo, ki je odločila o napredovanju v drugi del tekmovanja, morala dobiti, o čemer so si bili navijači, ki smo jih na Dolgem mostu v Ljubljani prestregli pred odhodom avtobusa v Zagreb, edini: "V poštev pride samo zmaga!"

V hrvaški prestolnici so se jim pridružili še številni drugi rojaki, saj so se Slovenci tja množično odpravili tudi v lastni režiji. Čeprav navijaškega vlaka, kot je bil pretekli konec tedna, ni bilo organiziranega, so navijači vseeno - tako kot v soboto - zavzeli lokal v preddverju nakupovalnega središča pri Areni, nato pa zasedli okoli 3.000 sedežev v dvorani.

Za navijasko rajanje po zmagi so si #mislovenci sposodili kar nemski navijaski boben :) #ehfeuro2018 pic.twitter.com/ovpxLOVBqp — Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

In navijaci so imeli prav - zmaga Slovenije! Crno goro smo ugnali z 28:19 in se uvrstili v naslednji krog. Varazdin, prihajamo! #mislovenci #ehfeuro2018 pic.twitter.com/sorrkBgA8B — Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

Med slovenske navijace se je pomesal tudi predsednik drzave s svojo zastavo na drogu. #mislovenci #ehfeuro2018 pic.twitter.com/6VdePMIi9C

— Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

Skozi nemske oci: "Ne razumemo tega vala jeze, ki je zajel Slovenijo. Sodniska odlocitev je bila pravilna, dolgo so jo tehtali in videoanaliza je potrdila vaso napako. In vas selektor Vujovic ima sreco, da ga niso vrgli s turnirja, ko se je kar tako postavil v gol!" #mislovenci pic.twitter.com/tPwAGHr0SG — Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

Začetek drugega polčasa. S tribun odmeva Kdor ne skače, ni Slovenc #mislovenci #ehfeuro2018 pic.twitter.com/Ptj9p9be8o — Aleš Vozel (@vozela1) January 17, 2018

Tudi posebne navijaske majice odrazajo nocojsno klimo med #mislovenci - zmaga in postenost #ehfeuro2018 pic.twitter.com/rykrrABL7i — Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

Prav vsi navijaci, s katerimi smo se nocoj pogovarjali, so prepricani v slovensko zmago in v napredovanje v naslednji krog na #ehfeuro2018 #mislovenci pic.twitter.com/bAdeQcjE3z — Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

Začetek tekme med Slovenijo in Črno goro. Tudi tokrat na tribunah precej slovenskih navijačev #mislovenci #ehfeuro2018 pic.twitter.com/PkosxNFBN7 — Aleš Vozel (@vozela1) January 17, 2018

Povsem nazorno: rdeca nit nocojsnjega navijaskega vecera med #mislovenci je kritika zveze #EHF in spornega sojenja na #ehfeuro2018 pic.twitter.com/Rbfm7TQSbM — Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

Nosilec transparenta proti #EHF nam pove: "Pravkar so nas na stran potegnili hrvaski kriminalisti in nas opozorili, da je po zakonu za sovrazni govor zagrozena zaporna kazen do enega leta." #mislovenci #ehfeuro2018 pic.twitter.com/BRn8RooIIB — Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

Tako kot v soboto, so tudi danes slovenski navijaci zavzeli lokal v preddverju nakupovalnega sredisca pri Areni. #mislovenci #ehfeuro2018 pic.twitter.com/sV8imz2vq5 — Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

Prodajalec navijaskih rekvizitov pred zagrebsko Areno pravi, da so Slovenci odlicni kupci, in dodaja: "Sodniki so vas res posteno okradli - to pa zato, ker se vas bojijo!" #ehfeuro2018 #mislovenci pic.twitter.com/1WSJe3nFOI — Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

Tudi tokrat se slovenskim rokometašem obeta bučna podpora s tribun #mislovenci #ehfeuro2018 pic.twitter.com/AbYJdHq4p4 — Aleš Vozel (@vozela1) January 17, 2018

Slovenski navijaci se vedno besni zaradi sojenja na ponedeljkovi tekmi z Nemcijo, v kateri je bila Slovenija po njihovem mnenju grdo oskodovanja. Danasnjemu rokometnemu sodniskemu paru sporocajo: "Sodite posteno, za vse enako!" #EHFEuro2018 #EHF #mislovenci pic.twitter.com/yDGneYjV2P — Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

Posebej za to priloznost okrasen avtobus, ki bo skupino slovenskih navijacev popeljal v Zagreb na #EHFEeuro218 Navijaski vlak danas ni organiziran, #mislovenci na nocojsnjo tekmo s Crno goro vecinoma z lastnim prevozom. pic.twitter.com/OW3auU9PUV — Tina Hacler (@TinaHacler) January 17, 2018

T. H., foto: Aleš Vozel, Tina Hacler