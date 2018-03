Foto: Lea Sirk na Azorih posnela evrovizijsko razglednico

Slovenska predstavnica na Evroviziji nadaljuje priprave

23. marec 2018 ob 10:26

Faial - MMC RTV SLO

Slovenska predstavnica na Evroviziji Lea Sirk je prejšnji konec tedna preživela na otoku Faial, kjer je posnela razglednico, ki jo bo lahko evrovizijsko občinstvo videlo tik pred njenim nastopom.

"Snemanje razglednice je bilo zame prava uganka. Tri dni smo se prepuščali usodi narave, ki se je dobesedno poigravala z nami," je povedala v smehu Sirkova. Razložila je, da so bili priča muhastemu vremenu: "Od sonca do največjega naliva v roku pol ure."

Letos so organizatorji odločili, da bodo izvajalci snemali evrovizijske razglednice na znamenitostih Portugalske. Sirkovi so dodelili Azore. "Ne glede na vse priznavam, da sem preživela resnično prelep izlet na otok, ki ga sicer ne bi nikoli spoznala in doživela. Med drugim sem imela tudi veliko srečo z ekipo, ki je poskrbela za snemanje moje razglednice. Sproščeni Portugalci so zame zadetek v polno," je še povedala Sirkova.

Svoj prvi obisk Portugalske v sklopu evrovizijske sage si bo predvsem zapomnila po portugalščini, ki se jo je vneto učila s svojo ekipo in domačini. "Zadnji dan mi je že marsikaj uspelo povedati brez napake. Kakšen uspeh, a," je dodala v smehu.

Pevko, ki se bo v Lizboni 10. maja predstavila v drugem predizboru s pesmijo Hvala, ne!, zdaj čakajo plesni treningi in malo počitka. "Preden v aprilu odpotujem na naslednje destinacije, kjer bom predstavljala pesem," je še dodala na koncu Sirkova.

K. K.