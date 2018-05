Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Štirimesečna samička še nima imena. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Malezijce osvojila štirimesečna samička velikega pande

Njen prvi javni nastop

27. maj 2018 ob 14:40

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO, STA

Živalski vrt v bližini malezijske prestolnice Kuala Lumpur je v soboto javnosti prvič pokazal štirimesečnega mladička velikega pande.

To je že drugi potomec samice Liang Liang in samca Šiang Šianga, spočet po naravni poti, kar velja za velik uspeh. Tako Liang Liang kot Šiang Šiang prihajata iz Kitajske, ki je leta 2014 par za deset let posodila Maleziji.

Leto dni po prihodu v malezijsko prestolnico je samica že skotila prvega mladička, samičko Nuan Nuan, ki pa jo je morala Malezija nato skladno z dogovorom med državama lani predati kitajskemu živalskemu vrtu.

Spočetje po naravni poti je redko

Samička, ki se je skotila pred štirimi meseci, je tako že drugi mladiček para pand, spočet po naravni poti, kar je izredno redek pojav. Veliki pande so namreč znani kot izjemno nerodne živali, nič drugače pa ni v času redkega paritvenega obdobja.

Kot je povedal direktor živalskega vrta Mat Naim Ramli, je trojica dobrega zdravja, mladiček pa se trenutno prehranjuje le z materinim mlekom.

Kitajski veleposlanik Ban Tain je že napovedal spletno tekmovanje za izbor imena štirimesečne kepice.

Sa. J.