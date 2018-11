Iz rok v roke - nekatera oblačila so takoj našla lastnike. Foto: BoBo Dodaj v

Foto: Mladi plesalci brezdomce oblekli v bunde in plašče

Plesni videospot z namenom

17. november 2018 ob 14:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Okoli 20 brezdomcev smo že opremili z zimskimi oblačili, saj so si kar sami izbrali stvari, ki jih potrebujejo," so nadvse zadovoljni z odzivom Obleci ulico, osreči kralja pobudniki dobrodelne akcije, plesna šola Plesno mesto.

Anja Oman iz Plesnega mesta je za MMC dejala, da so se za dobrodelno akcijo, v kateri so zbirali plašče, bunde, šale, kape, rokavice in druga topla zimska oblačila za brezdomce, letos odločili prvič. "Sicer delamo veliko dobrodelnih stvari. Pred kratkim smo začeli snemati plesne videospote, s katerimi želimo tudi nekaj povedati. Zato smo se odločili, da bomo tokrat ljudi ozaveščali o brezdomstvu in mrazu. Naš videospot smo tako spremenili v dogodek."

Člani plesne šole so tako na Kongresnem trgu v Ljubljani organizirali dobrodelno pobudo Obleci ulico, osreči kralja, s katero so želeli spodbuditi ljudi k pomoči tistim, ki "kraljujejo" na mestnih ulicah in jim je čez zimo še posebej hladno. Po vzoru večjih mest so se zato odločili "obleči ulice" - natančneje, na drevesa so obesili zimska oblačila, ki so jih nato razdelili brezdomcem.

Z odzivom ljudi so bili zelo zadovoljni. "Vse smo že pregledali in ločili na ženske, moške in otroške stvari. Po grobi oceni je prišlo več kot sto ljudi, vsak med njimi je prinesel vsaj en kos oblačila. Veliko je bilo tudi naših članov, prišli so celo iz Kopra in Hrvaške," je dejala Omanova, ki je posebej pohvalila Marušo Krušič kot pobudnico projekta. Dodala je, da so si nekateri brezdomci oblačila sami izbrali kar na kraju samem, saj so visela na drevesih, druga pa so odpeljali na Zvezo prijateljev mladine.

