Foto: Moskovski slaščičarji izdelali čokoladnega Messija

Zvezdnik praznuje 31. rojstni dan

24. junij 2018 ob 10:48

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Ko so moskovski slaščičarji ugotovili, da argentinski zvezdnik Lionel Messi praznuje svoj 31. rojstni dan, so se odločili, da v njegovo čast izdelajo čokoladno skulpturo v naravni velikosti.

Čokoladne slaščice v podobi južnoameriškega nogometnega virtuoza se je lotila peterica iz moskovske slaščičarne Altufjevo. Za izdelavo sladkega kipa so porabili skoraj teden dni in 60 kilogramov čokolade.

"Po naključju smo izvedeli, da Messi 24. junija praznuje rojstni dan. Takoj smo pomislili, da bi ga lahko razveselili s čokoladnim darilom," je povedala vodja slaščičarne Darja Malkina in dodala: "Lionela Messija bomo poklonili Lionelu Messiju."

Malkina je pojasnila, da so se z Messijevim predstavnikom dogovorili, da poslastico dostavijo v argentinski pripravljalni tabor, ki je od Moskve oddaljen približno 50 kilometrov.

Bo čokoladna spodbuda pomagala?

Messiju bo spodbuda zagotovo prišla prav, saj sta za argentinsko reprezentanco dve klavrni predstavi, pod vprašaj pa so celo postavili napredovanje v osmino finala.

Po neodločenem izidu z Islandijo in visokem porazu s Hrvaško so Argentinci svojo izbrano vrsto raztrgali, največ kritik je sicer letelo na selektorja Jorgeja Sampaolija in vratarja Willyja Caballera, a prizanesli niso niti Messiju.

Sa. J., Foto: Reuters