Foto: Nova spletna senzacija - rakun, ki je splezal na stolpnico

13. junij 2018 ob 13:16

Prava senzacija je postal drzni rakun, ki se je neustrašno podal prav na vrh 23-nadstropne stavbe v St. Paulu v Minnesoti. Njegova pustolovščina se je po 20 urah srečno končala.

Pravi podvig rakuna je na Twitterju in drugih družbenih omrežjih dobil ključnik #MPRRaccon, saj se MPR (Minnesota Public Radio) imenuje radijska postaja nasproti stavbe UBS Tower, ene najvišjih zgradb v mestu, katere vrh je z drznim plezanjem osvojil rakun. Potem ko so ga opazili, da pleza po stavbi, so mnogi zaposleni na postaji namreč stopili k oknom in začeli objavljati fotografije njegovega napredka, tamkajšnji krajevni mediji pa so rakunov vzpon celo neposredno prenašali v program.

Rakunovo napeto plezanje je trajalo skoraj ves dan - 20 ur, natančneje, in se končalo šele okoli treh zjutraj, ko si je končno lahko oddahnil na strehi stavbe, kjer pa ga je čakal "maček v žaklju" – mačja hrana v pasti, v katero se je navsezadnje tudi ujel, poročajo ameriški mediji. Najbolj zagnano sta rakunov vzpon spremljala novinarja MPR-ja Evan Frost in Tim Nelson. Frost je dejal, da so rakuna že v ponedeljek opazili na okenski polici v pritličju. Ker je bil naslednji dan še vedno tam, sta mu dva zaposlena nastavila palico, da bi mu pomagala po njej splezati dol, a učinek je bil prav nasproten – žival se je očitno prestrašila in se podala v višave.

Rakun je tako ves torek plezal malo gor in malo dol po pročelju, vmes pa si na okenskih policah privoščil malo počitka. "Zelo smo bili zaskrbljeni zanj, saj si nismo mogli predstavljati, da bi se njegova dogodivščina lahko končala srečno," je dodal Nelson.

"Smetarske pande"

Rakuni so sicer v ZDA zelo pogosti, tudi v mestih, a običajno na skrivaj brskajo po smetnjakih ali se skrivajo v parkih, še nikoli pa niso videli nobenega, ki bi kot Spiderman skušal splezati na stavbo. Ker hrano pogosto iščejo v smeteh, se jih je prijel vzdevek "smetarske pande", dodaja BBC.

"Strokovnjak za rakune je dejal, da v Minnesoti na vsak kvadratni kilometer živi ducat ali dva rakunov. A običajno se skrivajo pred ljudmi," je dejal Nelson in dodal, da ni mogel verjeti, kako velik odziv so doživele njegove objave. Ljudje so napredek pri plezanju rakuna množično delili in všečkali, nekaj radovednežev pa si je neustrašnega rakuna ogledalo kar na kraju samem.

