Foto: Po Beogradu tekli zgolj v spodnjem perilu

Zbralo se je nekaj deset pogumnežev

23. januar 2017 ob 10:41

Beograd - MMC RTV SLO/EPA

S kapami in kučmami na glavah, obuti v tekaške copate, oblečeni pa zgolj v spodnje perilo, so prejšnji konec tedna po parku tekli mladi Beograjčani.

V nedeljo so namreč v srbski prestolnici pripravili prvi zimski tek v spodnjem perilu, ki se ga je udeležilo nekaj deset pogumnežev. Ti so se najprej ogreli, previdno slekli do spodnjega perila (oz. kopalk), nato pa se podali na en kilometer dolg tek po zasneženem parku.

O tem, kdo je na koncu zmagal, ni poročil, so se pa vsi udeleženci med podvigom kljub snegu in mrazu neizmerno zabavali.

