Foto: (Skoraj pravi) Cristiano Ronaldo prišel v Maribor

K ideji je slovensko slikarko spodbudil sin

18. december 2017 ob 14:08

Maribor - MMC RTV SLO

V Mariboru so razstavili portrete portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki bodo prihodnje leto odpotovali v muzej slavnega CR7 na njegovo rojstno Madeiro. Avtorica portretov je slikarka Renata Donko.

V mariborskem City Hotelu si bo mogoče brezplačne slike ogledati do 21. decembra, nato pa jih bodo na povabilo Huga Berlinchasa - ambasadorja CR7 dali v roke Cristianovemu bratu Hugu Aveiri, ki ji bo razstavil v muzeju CR7 v Funchalu na otoku Madeira v Atlantskem oceanu. Tam bodo razstavljeni portreti našli svoj novi dom.

Želela presenetiti sina

Program in pogovor s slikarko Renato Donko je vodila Martina Ipša. Donkova je dejala, da je za slike najzaslužnejši njen sin, ki je Ronaldov oboževalec že kar nekaj let, in ko so morali prepleskati njegovo sobo, je bila ideja, da jo uredijo v barvah Real Madrida. Ker je vedela, koliko bo sinu to pomenilo, ga je presenetila s poslikavo stene, kjer je na veliko naslikala prav Ronalda.

S poslikavo je bilo ogromno dela in na koncu ji je bilo žal, da se bo morala čez čas prepleskati, zato je naslikala portret Ronalda na platnu. Nato so sledili Ronaldov sin Cristiano jr., mama, oče in nato se je nabrala celotna serija slik. Ker ji je bilo škoda, da so slike spravljene ob steni, in ne na steni, jih je fotografirala in fotografije poslala delila v spletnih medijih, kjer so jo zelo pohvalili. Šele čez nekaj časa je z njo stik vzpostavil Hugo Berlinchas, ambasador CR7, in bil nad njimi navdušen.

Častni pokrovitelj razstave v Mariboru je župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec, ki je razstavo tudi uradno odprl in zaželel slikarki še veliko idej za nastajanje novih slik. Ideja, da se slike razstavijo, preden bodo razstavljene na Portugalskem, prav v Mariboru, je plod sodelovanja slikarke Renate Donko in direktorice Zavoda za kulturo Maribor Janje Zdolšek Ipša.

