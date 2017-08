Foto: Sprehod od dimnika do dimnika - zgolj po vrvi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hoja po vrvi ob sončnem zahodu - za mnoge sanjski podvig. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Drzen podvig mladega Mehičana

18. avgust 2017 ob 10:44

Monterrey - MMC RTV SLO

Hoja po vrvi, napeti med dvema visokima stavbama, je že leta priljubljen adrenalinski šport. Pred dnevi se je tako visoko nad tlemi sprehodil tudi neki Mehičan.

V Monterreyju so namreč napeli jekleno vrv med dvema dimnikoma stavbe, v kateri je bila nekoč znana livarna, danes pa objekt propada. Ob sončnem zahodu se je nato nanjo povzpel vrvohodec in se počasi, centimeter za centimetrom sprehodil od enega dimnika do drugega.

Ves čas pa so ga pozorno spremljali fotografi in drugi navijači, ki so mu ob opravljenem izzivu z navdušenjem čestitali za doseženo.

T. K. B.