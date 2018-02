Foto: Veselje finalistov in torta za slavljenko večera

Zakulisje predizbora Eme 2018 - 1. del

18. februar 2018 ob 13:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Presenečenje na obrazu Marine Martensson, praznovanje rojstnega dne Lare Kadis, bučen aplavz v zeleni sobi ob uvrstitvi Lee Sirk v finale - to je le nekaj povzetkov večera, kjer so slavili še Proper, BQL, Indigo in Nuška Drašček.

Marsikoga je končni razplet presenetil, med drugim so se v zeleni sobi ob branju imen iz ovojnic slišali komentarji: "To je element presenečenja na Emi!" Še najbolj ta žirija in občinstvo nagradila minimalizem, ki je zaznamoval nastope Proper, Lare Kadis, Marine Martensson in INE SHAI.

Najbolj nasmejano dekle večera je bila Primorka Lara Kadis, ki je prav na svoj debi na Emi praznovala 17. rojstni dan. Ekipa, ki sta jo med drugim sestavljala tudi priznana domača pevka Lara Baruca ter producent in glasbenik Martin Štibernik, so veliki dan in uvrstitev v finale proslavili s torto, ki so jo razrezali po razglasitvi finalistov v t. i. "green roomu" in jo razdelili med sotekmovalce. "

17-letnica se je predstavila s pesmijo Zdaj sem tu, pod katero se je podpisala kot avtorica glasbe in besedila. "Sama pišem besedila in melodijo, ne delam pa aranžmaja pesmi. Elementov drugih skladb v svoje pisanje ne vključujem, saj pišem po svojem navdihu. Na to temo mi je zelo ostal v spominu nasvet Aamirja Yakuba - svetovno priznanega producenta in avtorja številnih svetovnih uspešnic, nagrajenega z grammyjem - Rihanni, ki pravi, da mora pesem takoj v uho," je dejala Kadisova.

Prvo ime, ki sta ga razglasila voditelj predizbora Vid Valič in njegova sovoditeljica v finalu Raiven, je povzročil skupno veselje v taboru skupine Proper. Že res, da so Proper kot skupina novinci na Emi, toda člani skupine imajo že izkušnje z nastopanjem po festivalih. Lani je na festivalu Poprock v zasedbi Po drugi strani sodeloval Nejc Podobnik s svojim bratom Blažem. Pod skladbo Na konec Ljubljane se je podpisal še en član skupine Proper Tine Lustek. Nejcu se je na odru Eme pridružil drugi brat Primož. Postavo pa sta zaokrožila Jan Gerl in Luka Sešek - eden izmed tekmovalcev na lanski Popevki (njegovo skladbo Maska sta ustvarila ManuElla in Marjan Hvala). "Dobra družba vedno dobro dene, pa naj bo to na odru ali pod njim," je o prednostih nastopanja kot skupina poudaril Nejc.

Hkrati pa je priznal, da so na izbor s pesmijo Ukraden cvet prišli popolnoma neobremenjeni, kar se jim je na koncu tudi izplačalo: "Uživati pred in med nastopom ter po njem! Glede na napetost, ki po navadi spremlja dogodke, kot je Ema, bo cilj težko dosegljiv, a upanje ostaja."

Dvig odstotka uspešnosti za BQL in Leo Sirk

Dvig odstotka uspešnosti za BQL in Leo Sirk

Drugi nastop na Emi, druga uvrstitev v finale je kratka statistika uspehov BQL na Emi. Rok in Anej Piletič sta v primerjavi z lanskim letom klavir in kitaro zamenjala za dve kitari in v predizboru pesem Ptica (kot so zahtevala pravila) zapela v slovenskem jeziku. "Rdeča nit nastopa je vrtnica, ki predstavlja ljubezen, ptica pa je simbol za ljubezen. Poleg tega pa je, čeprav gre za ljubezensko pesem, ideja za scenskim nastopom v močni vizualizaciji. V tem smo stopili korak naprej z LED-lučkami. Poleg Maraaye je pri scenskem nastopu pomagal še Matej Filipčič in zraven imamo še ekipo 'led-motion', ki skrbi za to, da sta najini kitari morda nekaj nenavadnega, tako da poleg samega besedila poudarimo tudi te moderne glasbene elemente," je pojasnil Rok.

Podobno kot lani sta tekmovalni duh delila s svojo dobro prijateljico Niko Zorjan, s katero sta lani prepotovala vso Slovenijo in si z njo delila odre. "To je najboljša mogoča kombinacija, ker točno veš, kdo je tvoj favorit in prijatelj. Ampak če naju Nika morebiti premaga ali obratno, smo se že dogovorili za kazni, seveda v šali (smeh). Letos kot nori navijamo drug za drugega," je še pred razglasitvijo finalistov dejal Rok.

Lea Sirk je lansko Emo zapustila z grenkim priokusom, ko je obstala v prvem predizboru, ko je zaradi tehnične napake ob začetku izvajanja pesmi izgubila koncentracijo in ji na koncu ni uspelo izpeljati nastopa, kot si ga je zamislila. "Škoda mi je bilo le tega, da sem zaradi tehnične težave, ki se je zgodila, postala živčna in nisem točke izpeljala tako, kot sem jo bila sposobna. Ampak to je del izkušenj, ki jih nosim s seboj, in sem zdaj za to hvaležna. Letos mi bi lahko tudi pol odra padlo na glavo in ne bi bila živčna," je v šali dejala Sirkova.

28-letnica je na Emo prišla po tem, ko je lansko jesen vsak konec tedna zbirala simpatije gledalcev v enem izmed glasbenih šovov na komercialni televiziji. Pesem Hvala, ne! pa je še en znanilec njenega novega glasbenega poglavja. "Ne, balade so mi še kar najljubše. Balade tudi najhitreje napišem ... A sem to karto izkoristila že lani. Letos sem se hotela bolj zabavati, malo pomigati ... Da vsaj še malo zdravo živim in treniram, če že toliko časa porabim za pripravo točke," je v šali nadaljevala Sirkova.





V tretje gre rado - INA SHAI

Po letu dni se je na Emo vrnila tudi INA SHAI. V svojem tretjem poskusu, da si pripoje vstopnico na izbor za pesem Evrovizije, se je predstavila s pesmijo V nebo, ki bi kmalu končala na latvijskem nacionalnem izboru za pesem Evrovizije. "Res si nisem mislila, da bo kakršen koli odziv, a vseeno bi bil to nekakšen plan b, če se ne bi uvrstila na Emo. Ko so nas poklicali iz Litve, da želijo pesem za eno izmed njihovih finalistk, sem že bila sprejeta na Emo. Bila sem seveda presrečna in zelo vesela, da tudi drugje vidijo potencial za pesem, a vseeno mi nastop z avtorsko pesmijo pred slovenskim občinstvom več pomeni," je poudarila pevka.

Predvsem pa ji je največ pomenilo prav to, da se je vrnila pred slovensko občinstvo. Kot je priznala, ni najlažje, da ohranja stik z njim. "V London sem odšla po znanje, izkušnje in priložnosti in res sem vesela, da sem si upala oditi, saj odločitev ni bila lahka. A Slovenija bo vedno moja rojstna država, ki mi je veliko dala, tu imam prijatelje, družino, navsezadnje tudi ljudi, ki me radi poslušajo in me podpirajo, tako da sem z veseljem vedno vračam in sem v bistvu kar veliko tukaj. Malo večkrat se moram sicer usesti na letalo, moram biti tudi malce bolj zorganizirana, da opravim vse obveznosti v najkrajšem času, a se na koncu vedno vse lepo izide," je še povedala INA SHAI, ki jo je Slovenija prvič spoznala pod imenom Martina Šraj.

Netipična pesem Martenssonove

Švedska pevka in kantavtorica s slovenskimi koreninami, ki živi v Izoli, Marina Martensson je letos prvič stopila na oder Eme, čeprav se je na izbor prijavila že lani, toda ni prišla v ožji krog 16 izvajalcev, ki so nastopili v dveh predizborih. V svojem debiju je zapela pesem Blizu v slovenskem jeziku. "Petje v slovenščini je zame zelo pomembno. Upam si trditi, da sem najponosnejša živeča pol Slovenka in želim si zastopati Slovenijo in naš jezik, če bi se mi uspelo uvrstiti na Evrovizijo na Portugalskem. Prav tako se mi zdi, da pesem ne bi nosila enake sporočilnosti, če bi jo pela v angleščini. Slovenščina je čudovita," je poudarila Martenssonova.

Marina svoje občinstvo na koncertih razvaja z džez-, pop- in folkmelodijami ter z izvirnimi priredbami dobro poznanih pesmi. Ni pa presenečenje, da se je odločila za minimalizem. "Ideja je, da je v ospredju pesem. Ni tipična pesem za Emo in jaz nisem tipična izvajalka za Emo. A zame je pomembno, da pokažem sebe in sem pristna, zato mi je nastop všeč. Drugačen je, tako kot jaz," je poudarila Martenssonova.

Indigo po odmoru naravnost v finale

Četverico novincev, ki jim je uspel preboj v finale, so sklenili člani skupine Indigo. Ti so debi na Emi izkoristili za vrnitev na glasbeno prizorišče po ustvarjalnem odmoru. "Širša javnost nas večinoma ne pozna. Za sabo imamo že studijski album in kar nekaj radijsko toplo sprejetih singlov. Mogoče je čas, da slišijo za nas," je poudarila pevka Anja Pavlin. A spoprijeli so se s prej še ne poznanim dejavnikom – petjem na matrico. "Z Indigo še nikoli nismo peli na matrico in je to za nas nekaj popolnoma novega," je poudarila Pavlinova.

Skupaj s pevcem Majem Valerijem in baskitaristom Anžetom Čučkom ter violinistko Nino Pečar so želeli predvsem predstaviti močno sporočilo, ki ga nosi Vesna. "Želimo si, da glasba in besedilo spodbudita razmišljanje ljudi. Tudi Vesna nosi globoko sporočilo. Menim, da lahko že kot posamezniki naredimo veliko dobrega. Vsak ima za to svoje orodje. Naše orodje je glasba. Le kako bi nagovarjali ljudi, če ne bi govorili iskreno. Veliko nam pomeni, da nimamo zunanjih ljudi, ki bi pisali za nas. Vse, od prve besede do zadnje note, je naše delo," je poudarila Pavlinova.

Nuška Drašček drugo leto zapored v finale

Drugačno zgodbo pa je spisala še ena povratnica na Emo - Nuška Drašček. Prepričala jo je pesem, ki so jo ustvarili Aleš Klinar, Anja Rupel in Miha Gorše. Draščkova je verjela vanjo in z njo prepričala tudi žirijo in občinstvo ter se uvrstila v finale Eme. Lani, ko se je tretjič vrnila na oder Eme, je bil v ospredju njen glas, in ne zgolj gibi rok in obraza. "Če bi danes imela priložnost, da kaj popravim pri nastopu na lanski Emi, bi verjetno naredila drugače. Ampak z nastopom lani sem bila zelo zadovoljna. Zelo sem uživala na lanski Emi," je poudarila Draščkova.

Letos pa je pripravila enega bolj dinamičnih nastopov. Povrhu tega pa je bila v njeni ekipi na odru tudi polovica nastopajočih, ki je tvorila ekipo Rebeke Dremelj na izboru za pesem Evrovizije leta 2008 – pevka Sandra Feketija in plesalec Matej Bedič. "Glede na to, da je to hitra pesem, sem vedela, da potrebuje neki plesni element. Mi je pa všeč, ker se ne pretvarjamo, da znamo dobro plesati – tisti, ki pojemo (smeh). Zato so ob nas profesionalci," je povedala Draščkova, ki sta jo na odru spremljala plesalec Jan Marolt in pevka Katja Sever Kržič (v ozadju pa je bil skrit še en spremljevalni vokalist Mitja Bobič).

Zabava ob torti in KiNG FOO

Finalisti se po razglasitvi pridružili sedmi sili v avli Televizije Slovenija, kjer so delili izjave ob spremljavi skupine KiNG FOO, ki so se vrnili v avlo s svojimi glasbili in poskrbeli za glasbeno spremljavo večera. Kako so oni doživljali svoj dan in preostalih sedem tekmovalcev, ki se jim ni uspelo prebiti v finale, pa si boste lahko prebrali v nadaljevanju ...

Še prej pa si lahko pogledate, kako so finalisti preživljali predizborni večer.

Klavdija Kopina, foto: Jani Ugrin