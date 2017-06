Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ruffin je februarja prejel ugledno francosko filmsko nagrado cesar za komedijo Merci Patron! o najbogatejšem Francozu Bernardu Arnaultu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francoski poslanec bo prostovoljno prejemal minimalno plačo

Izpolnjena volilna obljuba

20. junij 2017 ob 09:30

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Novoizvoljeni francoski poslanec iz vrst skrajne levice je v ponedeljek uresničil predvolilno obljubo in si poslansko plačo znižal na raven minimalne, kar pomeni, da bo prejemal manj kot četrtino vsote, ki mu sicer pripada.

"Volivcem sem obljubil troje: da si bom dal izplačevati minimalno plačo, da se bo dalo moj mandat preklicati in da bom zapustil položaj, če bo to želelo 25 odstotkov ljudi iz mojega okrožja," je pojasnil poslanec Nepokorne Francije Francois Ruffin, sicer novinar in režiser.

Nekateri ga zaradi njegove dolgoletne kritike oblasti, ki se odraža v njegovih delih, označujejo kar za ameriškega Michaela Moora.

Namesto poslanske plače 7.100 evrov bo tako Ruffin prejemal "le" 1.480 evrov mesečno, preostali denar pa bo namenil za "projekte", je še dejal.

Izvolitev ga je sicer presenetila in jo je označil za čudež.

