Glasba Michaela Jacksona navdihnila broadwajski muzikal

Premiera bo leta 2020

24. junij 2018 ob 08:25

New York - MMC RTV SLO

Ljubitelji pokojnega kralja popa Michaela Jacksona se bodo zagotovo razveselili novice, da na Broadwayu nastaja muzikal, ki temelji na njegovih uspešnicah.

Za zahtevnim projektom stoji preverjena ekipa, libreto piše dvakratna Pulitzerjeva nagrajenka na področju dramatike Lynn Nottage, za koreografijo pa bo poskrbel Christopher Wheeldon, ki se lahko za koreografijo za muzikal Američan v Parizu pohvali z nagrado tony.

V muzikalu, ki bo luč sveta ugledal leta 2020, bo mogoče slišati uspešnice, kot so Thriller, Man in the Mirror, The Way You Make Me Feel, Billy Jean ter Beat It.

Broadwajski muzikal pa ni prva odrska produkcija, povezana s pokojnim kraljem popa. Cirque du Soleil se mu je namreč že poklonil z dvema predstavama. Njihov šov Michael Jackson One gostuje v Las Vegasu, od leta 2011 do 2013 pa so se mudili tudi na svetovni turneji, naslovljeni Michael Jackson: The Immortal World Tour. Pokojnemu Jacksonu so se z muzikalom poklonili tudi na Otoku, kjer na West Endu izvajajo Thriller Live.

Tudi na velikih platnih

Glasbenikovo življenje je bilo prav tako že predstavljeno na filmu, denimo z dokumentarcema Michael Jackson's This is It v režiji Kennyja Ortege ter Michael Jackson's Journey From Motown to Off the Wall, v katerem je Spike Lee natančno predstavil glasbeno evolucijo legende popa.

Jacksonovi dediči so nedavno vložili tožbo zaradi kršenja avtorskih pravic pri dokumentarcu The Last Days of Michael Jackson proti družbi Walt Disney in televizijski mreži ABC. Pevčevi bližnji so film označili za "surov in neavtoriziran poskus zlorabe življenja, glasbe in lika Michaela Jacksona".

