Gorila Koko, mojstrica znakovnega jezika, je poginila

Skrbniki in inštuktorji žalujejo

21. junij 2018 ob 16:43

Gorila Koko, ki je postala znana po tem, da se je lahko sporazumevala z uporabo več kot 1.000 kretnjami z rokami, je poginila v 47. letu starosti v Kaliforniji.

Njeni inštruktorji so jo naučili različico ameriškega nemega jezika. Koko pa je kretnje uporabljala, da je izražala svoje misli in čustva, je poročal britanski BBC. Sposobnosti gorile, ki je očitno razumela govorjen angleški jezik, je dokumentiral živalski psiholog Francine Paterson. Koko je v svojem življenju posvojila več živali in jim tudi dala imena - med drugim tudi mačko All Ball.

"Gorila Koko, ki je bila znana po svojem neverjetnem znanju znakovnega jezika in je bila prvi vrsti kot ambasadorka za vse ogrožene vrste, je včeraj poginila v svojem spanju, stara 46 let," so zapisali v uradni izjavi za javnost s fundacije Gorilla Foundation.

"Koko se je dotaknil življenj milijonov ljudi kot ambasadorka goril in ikona za sporazumevanje in empatijo med različnimi vrstami. Imeli smo jo radi in zelo jo bomo pogrešali," so še zapisali.

Gorila, za katero se je govorilo, da ima inteligenčni količnik med 75 in 95, je lahko razumela 2.000 besed v angleškem jeziku. Običajni človek na testih inteligenčnega količnika doseže rezultat 100. Večina ljudi pa med 85 in 115.

Koko wanted a birthday party celebration with her family, which included her cats! pic.twitter.com/r4XFa2gcNy — Gorilla Foundation (@kokotweets) July 8, 2016

