Gospa si je za 93. rojstni dan zaželela policijske aretacije

Hčerka organizirala "nežno aretacijo"

21. avgust 2018 ob 21:19

Maine - MMC RTV SLO

Večina si rojstnega dne ne želi preživeti na zadnjem sedežu policijskega avtomobila, a gospa iz Maina si je ob praznovanju 93. rojstnega dne zaželela ravno tega.

Anne Dumont je poklicala policijo, naj "nežno aretirajo" njeno mater, ki sicer prej nikoli ni bila v težavah z zakonom, a je velika oboževalka televizijske serije Cops in se je spraševala, "kako bi bilo biti aretiran".

Tako so se dva dni po rojstnem dnevu na vratih pojavili policisti, Dumontova pa je svojo mater ob tem prizoru opisala kot "resnično srečno žensko". Policiste je namreč objela in z nasmehom sedela na zadnjem sedežu avtomobila. Objava, ki jo je hčerka delila s prijatelji na Facebooku, je zelo hitro postala viralna.

Po aretaciji je niso odpeljali na policijsko postajo, a kot je v intervjuju za The Independent pojasnila Dumontova, je bilo to, da so si policisti vzeli čas in jo obiskali, več kot bi si lahko kadar koli zaželela.

"Moja mati ne mara potovanj, zato je na neki način smešno, da s to zgodbo potuje po celotni državi," je dodala. "Ko sem se dogovorila za aretacijo, je bilo prisotnih zgolj nekaj družinskih članov in poseben prijatelj. Dogodek smo poimenovali nežna aretacija, a zanjo je bilo to neizmerno več, zelo osebno. Bila je zelo srečna in mi je celo rekla, da ji je to polepšalo življenje."

93-letnica je za trenutek lahko celo prižgala policijsko sireno in zdaj, več kot mesec in pol po aretaciji, še vedno govori o tem in vsem kaže fotografije.

Policisti so gospe podarili nalepko "policista pripravnika" in se ji zahvalili za topel sprejem na njenem domu. "Hvala, da ste zgodbo delili z nami! Zelo ponosni smo, da smo bili lahko del tega. Radi imamo naše mesto," pa so zapisali v odzivu na hčerkino objavo na Facebooku.

P. B.