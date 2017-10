Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stand up komik Andrej Težak - Tešky je strnil svoje misli o letošnji predvolilni kampanji v okviru MMC-jeve akcije Grem volit!. Foto: MMC RTV SLO Zlatko je opozoril na pomembnost predsedniške funkcije in priznal, da se volitev udeležuje že od 18. leta. Foto: MMC RTV SLO

Grem volit!: predsedniška kampanja, ki je pustila komike hladne

Zlatko in Andrej Težak - Tešky o predsedniški kampanji

22. oktober 2017 ob 21:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stand up komik Andrej Težak - Tešky in raper Zlatko sta v okviru akcije Grem volit!, kjer so na MMC-ju glavno vlogo v iskanju popolnega predsednika prevzeli mladi, po prvih neuradnih izidih strnila svoje misli o kampanji in (ne)udeležbi mladih na volitvah.

"Očitno so odrasli v času, ko se jim vse zdi samoumevno. Če bi morda določeno število mladih poslali v kakšno državo, kjer so močnejše roke, bi se jih morda, ko bi prišli nazaj v Slovenijo, udeležili redneje. Ne glede na to, kakšen je položaj ter kaj se govori in kaj se sliši. Mislim, da imamo vsi svojo glavo. In da je najbolje poslušati samega sebe. Nimam nič proti tistim, ki ne gredo. Ampak kot državljan, če že imaš to možnost - in zaradi katere ljudje tudi umirajo -, bi bilo to lepo izkoristiti. Mladi imajo več izbir - nekateri se radi zabavajo, drugi šolajo oziroma ukvarjajo s čim tretjim," je dejal Zlatko v pogovoru z MMC-jevo novinarko Tino Hacler v medijskem središču Cankarjevega doma. "Navsezadnje bi bilo lepo, če bi znali malo več ceniti in spremljati zadeve ter jih pozneje tudi podpreti ali ne."

Zlatko je pogrešal v kampanji malo več diplomacije oziroma resnosti. "Ni mi všeč to, da se za 'hec' marsikdo prijavi. Funkcija se mi zdi diplomatska, ki je morda državljani ne jemljejo tako resno. Malo je premalo spoštovanja, tako medijev kot kandidatov. Vseeno to ni 'kafanska priča', kjer bi lahko vsak govoril in se spoznal na vse," je poudaril Zlatko.

Podobno kritičen do pomanjkanja spoštovanja do funkcije predsednika je bil Tešky: "V Sloveniji se zelo veliko govori, kako je predsednik popolnoma nepomembna funkcija, kako je samo marioneta. Še sam Pahor je rekel, da je nepomemben. Dajmo ga potem ukiniti. Ne dajmo potem tega denarja za predsednika, če ga sploh ne potrebujemo. Rad bi takšnega, ki bi kaj naredil."

Kot je poudaril stand up komik, ki je letos pustil svoj pečat v družbi s tekom za dobrodelne namene, so ga bolj zanimali kandidati, ki niso prišli niti v ožji krog in mu ni niti 3.000 ljudi reklo: "Ej, go!" Pri tem je izpostavil Andreja Rozmana - Rozo: "Ampak nisi politik, če znaš napisati dobro pesem ali si dober na odru. Ali Damjan Murko. On se je vzel od nekod in kandidira. Tako in tako je bila vse farsa - tako kot očitno celotne te volitve."

Vseeno pa je dodal, da je bila predsedniška kampanja vse prej kot razburljiva. Ko ga je MMC-jeva novinarka vprašala, kakšen material bo ta kampanja za stand up, je odgovoril: "Glede na to, koliko so vsi kandidati vložili truda, ga bomo mi veliko težje več, da se bomo lahko delali norca iz tega. Najbolj dolgočasne volitve na svetu. Več vem o volitvah o Egiptu kot to, kateri so bili kandidati. Kot da se volitve ne bi zgodile."

