Hamo & Tribute 2 Love: Nekaj časa lahko blefiraš, a ne na dolgi rok

Obstaja ena stvar, ki po mojem mnenju ne zanima nobenega glasbenika – to je marketing. Dvajset let nazaj je obstajala medijska podpora, s pomočjo katere smo lahko obveščali javnost o svojih nastopih. Potem smo pet let jamrali, ker je ni bilo več. In nato so se pojavili novi kanali skozi katere se lahko promoviramo. Vse odtenke ljubezni bodo po Kinu Šiška februarja drevi delili še v enem večjem ljubljanskem koncertnem prizorišču - v Cvetličarni. Ob tem pa bodo predstavili še digitalno različico albuma 3p. Letošnji 3p je za blues rockerje že tretji studijski album. Butična naklada vinilnega 3p je na koncertu v Šiški zelo hitro pošla, zato so se odločili še za digitalno izdajo. Zdi se mi, da se je z leti okoli nas zbralo občinstvo, ki ima rado ta element neznanega. Ker ga imamo mi radi. Mi se počutimo dobro, dokler smo v tej nepopredalčkani obliki. Vedno imamo napisan repertoar pred koncertom, toda tega ponavadi ne upoštevamo v celoti. Včasih dobimo po koncu kakšen komentar, zakaj nismo igrali tako, kot je na albumu – ljudje se navežejo na nekaj, kar so poslušali pred obiskom koncerta. Nek kompromis vseeno ostaja. Na zgoščenki je pristal še neizdani duet z naslovom Dolgo nisva pila, ki je nastal v sodelovanju z Rudijem Bučarjem. Pripravili pa so še dve neizdani skladbi - Tud za naju dva in Prepovedana tla. Na odrih se jim je letos pridružil kitarski virtuoz Peter Dekleva, ki je znan po svojem delu v skupinah Srečna mladina in Adam. Sodeluje tudi z Guštijem in skupino Društvo mrtvih pesnikov ... Ko enkrat napišeš Rožice, ki so za moje pojme kompleksno besedilo, toda se v bistvu matiraš s skladbo. Napisal sem si Tribute 2 Love Satisfaction. In mi gre že na živce. Preveč je predvidljiva skladba. Zaradi takšnih skladb začneš malo paziti, kaj daš od sebe, ker se zavedam, da se lahko zgodi z vsako skladbo, da jo bom moral peti tristokrat. Poleti so gostovali na velikih festivalskih odrih in jeseni odnesli domov z nagrado Zlata piščal za izvajalca leta. Matjaž Ambrožič je že februarja o albumu zapisal: "Bluzovska pripovednost ne zahteva odkrivanja novih estetskih tehnik. Tudi če se verzi, zapeti po bluzovsko, ponavljajo minuto ali več ali pa kar pol songa je še vedno vse lepo in prav. Edino, kar pri bluzu res šteje, je prepričljivost. In 3p je prepričljiv album, zelo prepričljiv." Priznam, da sem se lani malo zbal, ko se je začelo to "rakasto" povečevati, da ne bomo funkcionirali na velikih odrih, ker so meni všeč manjši. Rad imam ena na ena format nastopov. Toda zdaj, ko smo se malo navadili, smo te velike odre predelali v male. Potem sem razmišljal, če pogledamo Cava, njemu uspe v areni narediti klub. In gremo v to smer. Trudimo se, da smo na velikem odru še vedno kompaktna skupina in da lahko med sabo komuniciramo z obrvmi. Nimamo stadionskega pristopa nastopanja: "Kje so roke?!" Kot je priznal Horvat je bistvena razlika pri skladbah z novega albuma, da so veliko bolj kitarsko usmerjene in zato pogosto na nastopih zamenja črnobele tipke za kitarske strune. Dozdaj so izdali tri albume: ploščo 3P so izdali leta 2017, ploščo Pol/Pol S leta 2015, prvo ploščo, naslovljeno "2″, pa aprila 2013. Za isti material pred petimi leti smo potrebovali bistveno več časa, da so ga ljudje ocenili za dobrega ali slabega. Zdaj pa se mi zdi, da smo kot v igrah prejeli točke za spoštovanje. Lažje stopomo na oder, ker je že vzpostavljeno med nami in občinstvom spoštovanje. Pridejo z namenom, da nekaj poslušajo. Ni mi jih treba več miriti. Že nekaj časov nisem imel "izgredov" in skakal z odra, da bi discipliniral občinstvo. Z leti se je izoblikovalo občinstvo, ki približno ve, da so del naše glasbe. Peterica prvotnih članov Tribute 2 Love se je zbrala leta 2006, leta 2013 se je bendu za krajši čas pridružil legendarni kitarist Matej Mršnik (ex-Laibach, Tinkara Kovač…), leta 2017 pa veliki kitarski virtuoz Peter Dekleva. Ogrodje njihovih repertoarjev tvorijo singli Vreme za lubezen, Telo, Zabluzu, Gospa Magister, Greva še mal dlje, Dejva bit čist bliz, Rožice, Vija Vaja Ven, Gremo se igrat boga, Do you believe in love… Sorodne novice Hamo & Tribute 2 Love - 3p Pol ni dovolj, Hamo in Tribute 2 Love z dolgo pridigo ljubezni Hamo & Tribute 2 Love obljubili striptiz, uprizorili parodijo na marketing golote Hamo & Tribute 2 Love: Postali smo otoček sredi harmonike

Hamo & Tribute 2 Love: Nekaj časa lahko blefiraš, a ne na dolgi rok

MMC-jev intervju z Matevžem Šaleharjem - Hamom

16. november 2017 ob 06:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

3p - album, s katerim so razprodali Kino Šiška ob izdaji na vinilni plošči. Z njim so prepotovali Slovenijo. Redno delili obvestila o razprodanih koncertih s sledilci na družbenih omrežjih in ga na koncu izdali še na zgoščenki.

Hamo & Tribute 2 Love so v zadnjem letu dni obrnili nov list v svoji karieri. Dejstvo je, da so ob koncu leta praznovali deseto obletnico delovanja, a hkrati so v tem letu postali ena izmed najbolj dejavnejših koncertnih skupin na naših tleh. Pevec in kitarist Matevž Šalehar - Hamo, klaviturist Denisom Horvatom - Duki, baskitarist Uroš Škerl Kramberger - Hipi in bobnar Martin Janežič - Buco so v svojo sredino sprejeli novega kitarista - to je postal star znanec slovenskih odrov Peter Dekleva, ki je nadomestil na kitari Uroša Primožiča.

"Mi hočemo funkcionirati kot skupina, čeprav sem postavljen v ospredje zgolj zaradi marketinga. Želimo, da vsak prinese košček v mozaik," je v pogovoru za MMC dejal Šalehar. Z izdajo zgoščenke je skupina dobila priložnost, da se nove skladbe niso izpele takoj po izdaji vinilne plošče februarja.

Več o albumu, marketingu in spremembah v miselnosti skupine si lahko preberete spodaj.

Kako komentirate preskok, ki se je zgodil v zadnjem letu – vse od izdaje videospota za singel Gospa Magister? Sledilo je praznovanje desete obletnice v Orto baru in razprodani koncert v Kinu Šiška ob izdaji novega albuma na vinilni plošči in nizanje nastopov po slovenskih mestih. Postali ste ena najbolj dejavnih skupin pri nas – kar se tiče nastopanja.

Težko komentiram svoje delo.Mislim, da se je obrestovalo, da nismo samo letos ena najbolj dejavnih skupin, ampak zadnjih pet let. Ni nam pomembno, za koliko ljudi igramo – ali za tri ljudi ali tri tisoč -, samo, da se mi dobro počutimo na odru. In mogoče dobri albumi. Odziv občinstva je dokaz, da dobro delamo.

V zadnjem obdobju so vas zaznamovali tudi kratki videoposnetki, ki jih objavljate na družbenih omrežjih in z njimi vabite na svoje koncerte. Glede na to, koliko jih proizvedete – od kje navdih za vsebino?

Obstaja ena stvar, ki po mojem mnenju ne zanima nobenega glasbenika – to je marketing. Dvajset let nazaj je obstajala medijska podpora, s pomočjo katere smo lahko obveščali javnost o svojih nastopih. Potem smo pet let jamrali, ker je ni bilo več. In nato so se pojavili novi kanali skozi katere se lahko promoviramo.

Ker nas menedžment do določene mere sili, da se udejstvujemo v marketinški dejavnosti, smo sprejeli sodelovanje pod lastnimi pogoji – da se mi dobro počutimo ob tem. Pišemo skeče, improviziramo in uživamo na snemanjih. Hkrati pa, ker imamo zelo ozek kanal, se poskušamo čim manj ponavljati. In težiti. Čeprav letos imamo 50 nastopov, kar pomeni, da je teh videoposnetkov že okoli 300. Težko se ne ponavljamo in že malo pogrešamo čase, ko so se pošiljali plakati, ki so napovedovali koncerte (smeh).

Ko ste predstavljali videospot za skladbo Gospa Magister, ste na promociji citirali Vlada Kreslina, da obstaja le še marketing in deficit srca. Koliko je marketing breme za glasbenika? Ali se naučiš živeti z njim?

Naučiš se živeti z vsem. Breme vsekakor obstaja. Včasih je bila infrastruktura v poslu bolj predvidljiva – izdal si singel, o njem so pisali časopisi in poročale televizije. Danes pa tega skorajda ni. Prepuščeni smo sami sebi. To je dobro, ker si lahko malo bolj ustvarjalen, po drugi strani pa je obremenjujoče. Če bi toliko vadili igranje kitare, kot visimo na Facebooku, bi bili že vsi Hendrixi. Bolje bi bilo, če bi se drugi ukvarjali s tem.

Je marketing razlog, da ste se šele zdaj odločili za izdajo albuma na zgoščenki? Najprej ste ga izdali na vinilki in to predstavili februarja v Kinu Šiška. Zdaj sledi izdaja na zgoščenki in nastop v Cvetličarni.

Všeč mi je, če imam našo vinilko, da jo lahko sploh kje poslušam. Po drugi strani, če pri nas izdaš album v digitalni obliki, je takoj spiratiziran, razdeljen zastonj. Mi bi vseeno radi pokrili stroške snemanja, ker album ne prinaša več dobička. Če izdaš vinilko, računaš, da se bo tisti, ki jo bo hotel digitalizirati, potruditi in vsaj enkrat poslušati. Ne moreš je digitalizirati drugače, kot da jo poslušaš in nekam posnameš. Kot glasbenik tako malo zajeziš in poskrbiš, da cel album ne uide. Dobiš moč, da sam reguliraš, kaj bo singel. Čeprav mi še vedno zelo posnemamo vzorce, ki so nastali pred petdesetimi leti in mislim, da se bo to kmalu spremenilo. Izdaja vinilke in zgoščenke je naša ideja, ki se obnese. Omogoča nam, da se lahko dvakrat bolj resno ukvarjamo z enim albumom. Drugače je takoj po izdaji albuma novinarsko vprašanje, kdaj bo naslednji.

Skladbe, ki jih izvajate na koncertih imajo svoje življenje – zaigrate jih na drugačen način - in se razlikujejo od zapisa, ki ga kasneje ponudite na zvočnih zapisih. Na primer skladba Na na na na koncertih včasih kar ne dobi zaključka … Koliko potem to zmoti poslušalca, ki se je "navadil" na zvočni zapis?

Zdi se mi, da se je z leti okoli nas zbralo občinstvo, ki ima rado ta element neznanega. Ker ga imamo mi radi. Mi se počutimo dobro, dokler smo v tej nepopredalčkani obliki. Vedno imamo napisan repertoar pred koncertom, toda tega ponavadi ne upoštevamo v celoti. Včasih dobimo po koncu kakšen komentar, zakaj nismo igrali kakšne skladbe tako, kot je na albumu – ljudje se navežejo na nekaj, kar so poslušali pred obiskom koncerta. Toda nek kompromis vseeno ostaja.

Prebrala sem v enem izmed intervjujev, da se tudi zgodi, da pozabite kakšen del besedila in nato namesto vas poje občinstvo.

To so prvi znaki demence (smeh). Težko je, če si 'frontman'. In to skušam dopovedati tudi drugim članom skupine. Včasih se na odru marsikaj zgodi, kar občinstvo ne vidi. Improvizacija te zmede, koncentracija pade, mogoče si spil pred nastopom kakšno pivo preveč … Obstaja cel kup dejavnikov. In hitro pozabiš kakšen delček besedila. Na srečo imam pred sabo zdaj prvo vrsto, ki so kot 'trotel boben'. Znam že dobro brati z njihovih ustnic in če pozabim na kakšen del besedila, samo pogledam ljudi v prvi vrsti in ujamem ritem (smeh). Opažam pa tudi pri kakšnih skladbah, da sem besedila napisal zelo 'smotano'. Takšen je primer skladba Govori mi grdo. Vedno se začenja z isto besedo in ne obstaja sprožilec, beseda, ki te pelje v naslednjo vrstico. Mick Jagger ima ves čas pred sabo vklopljene karaoke … Tudi sam bi jih imel. In jih bom imel (smeh). Vendar me to pozabljanje ne moti. Včasih nastane kakšen zelo dober ponaredek besedila. In se malo režimo s tistimi, ki jih poznajo.

Se vam je že zgodilo pri kakšnem albumu, da je kakšna skladba doživela takšen odziv, kot jo je zdaj Telo, kjer vsi prepevajo besedilo z vami?

To zelo težko rečem, ker smo naleteli na zelo dober odziv pri skladbi Telo. Podobno je pri singlu Vreme za lubezen. Ljudje znajo celo besedilo – za razliko od mene (smeh). Ampak to je rezultat neke vztrajnosti. S prvega albuma so še vedno Rožice tiste, ki spodbudijo obiskovalce k sodelovanju. Ta preprosta zgradba gre hitro v uho in zato to skladbo vedno pojejo z nami. Zdaj pa so prišle do izraza še bolj počasne skladbe. Kar mi je zelo všeč, ker sem bolj počasne kot hitre sorte.

Kaj je povzročilo ta kompleksnejša besedila? Tudi dejstvo, da pišete v slovenščini?

Situacija (smeh). Ko enkrat napišeš Rožice, ki so za moje pojme kompleksno besedilo, se matiraš s skladbo. Napisal sem si Tribute 2 Love Satisfaction. In mi gre že na živce. Preveč je predvidljiva skladba. Zaradi takšnih skladb začneš malo paziti, kaj daš od sebe, ker se zavedam, da se lahko zgodi z vsako skladbo, da jo bom moral peti tristokrat. Zato veliko bolj pazljivo postavljam vsako besedo in vejico. Po drugi strani pa je dejstvo, da nekaj časa lahko blefiraš, a ne na dolgi rok. Podali smo se v bitko z rokenrolom na dolgi rok. In bi rad čim manj blefiral. Super mi je pisati o stvareh, ki se mi dogajajo in jih morda tudi malo psihoterapevtsko rešujem.

"Nisem bil v ednini, jaz pa nočem v množini," je verz ene izmed skladb, ki so se znašla na novem albumu. Kako to, da ste se lotili odnosov na drugačen način – ne na prvo žogo?

Imel sem obdobje, ko sem imel velike ljubezenske težave. Podobno tudi Denis, s katerim sva napisala večino skladb, in sva se zato zelo dobro ujela pri ustvarjanju. Zdravila sva se skozi ustvarjanje glasbe. Z leti začneš tudi drugače razmišljati. Mene ljubezen zanima, rad bi jo definiral in racionaliziral. Rad razglabljam o njej. Vedno brcnem v temo. In mislim, da bom celo življenje brcal v njo. Toda recimo, da je pot bolj pomembna kot cilj (smeh).

Če bolj pozorno poslušamo skladbo Gospod, se zdi, kot da se vam je že v snemalnem procesu pridružil Peter Dekleva. Toda vse kitare ste z Denisom posneli še pred njegovim prihodom. Kaj je dodal, glede na to, da je imel zelo dobre predispozicije?

Ko smo se začeli pogovarjati s Petrom, je bil album že posnet. On nas je vprašal, kaj bi igral. Pa sem mu odgovoril, naj posluša Gospoda, kjer sem ga že posnel (smeh). Ves čas sem ga slišal v tej skupini, ker sem njegov oboževalec. In nisem se motil. V skupino je prinesel veliko sebe – kar se tiče zvoka. Toda v tem depresivnem razpoloženju, v katerem se razvija naša glasba, je on "cuker". Z Denisom imata široko paleto barv. Za razliko od niju sem črno-bel. Imam pa ideje, kaj bi lahko naslikal, če bi imel te barve. Pa jih nimam. Vsaj ne kot glasbenik. Denis in Peter pa sta kot Rembrandt in Van Gogh.

Upam, da imata še oba obe ušesi.

Tudi jaz (smeh).

Peter je zelo dejaven glasbenik in v skupinah, kjer deluje, pusti pečat. Je to lahko to tudi manjši hendikep za skupino, da je v njej človek, ki je toliko navzoč drugje?

Mi hočemo funkcionirati kot skupina, čeprav sem postavljen v ospredje zgolj zaradi marketinga. Želimo, da vsak prinese košček v mozaik. In pri Petru se zelo pozna, da ima zelo specifični zvok. Ko sem nabiral člane za skupino, sem iskal ljudi, ki imajo svoj zvok. Ne da jim govorim, kaj naj igrajo, ampak da igrajo, kot znajo, in da to sestavljamo v sestavljanko. Peter ni spremenil našega zvoka - z njegovo pomočjo prišli do svojega pravega zvoka.

Na albumu sta se znašla dva dueta. Kako vi gledate na akt dueta? Nekateri pravijo, da je zelo intimen akt.

Dueta se ne da napisati. Se zgolj zgodi. Nobene skladbe nisem namenoma pisal za duet.

Kaj mora imeti človek, da z njim posnamete duet?

Skladba ga pokliče. Na primer skladbo Dolgo nisva pila sem napisal z mislimi na Rudija (Bučarja op. a.). Sva prijatelja, ki se vidiva dvakrat na leto. Ponavadi igrava skupaj na nastopih. In vedno se po istem protokolu najprej napijeva in potem igrava. To zelo dobro funkcionira. Sama skladba ne govori toliko o pijanstvu, ampak da že dolgo nisva skupaj igrala. Ko sem napisal skladbo, sem vedel, da jo morava zaigrati skupaj, zato sem ga tudi poklical.

Kako to, da ga niste silili, da poje v pogovorni slovenščini?

Besedilo sem napisal v svojem ljubljanskem narečju, toda po drugem snemanju, sem ga prekinil in vprašal, kako bi on interpretiral besede po istrsko. V moji različici besedilo ni tako funkcioniralo, kot je v Rudijevi.

Izjavili ste, da je veliko lažje pisati tečne skladbe. Zakaj?

Ne bom rekel, da jih je lažje, toda ko si blazno poskakujoče volje, ti nazadnje pade na pamet, da boš pisal skladbo. Ko pa si v depresiji in dvomiš v ljubezen, si sam s sabo in pišeš. Nastane bistveno več skladb. Toda vprašanje je, kakšno skladbo napišeš lažje.

Kakšna je bila razlika v pristopu do snemanja pri tem albumu v primerjavi s prejšnjim?

Vedno poskušamo popraviti napake – kot skupina. V kombinaciji z Denisom sva pri prejšnjem albumu najprej lotila predprodukcije in šele nato smo snemali s skupino. Lovili smo demoposnetek, ki je imel iskrenost. To pa smo skupaj morali ponarediti. V nekih primerih je nastalo boljše, kot sva naredila midva in v nekaterih slabše. Zato smo se zdaj zaprli za en mesec v studio in smo lovili dobre posnetke. Da se lahko družiš en mesec s člani skupine v studiu, je neprecenljivo.

Kako danes gledate na skladbo Urbana z zadnjega albuma? Od vseh skladb po mojem mnenju še najbolj izstopa od vseh.

V izvirniku je bila to kantri skladba, ki opisuje, kako hodiš po cesti in preklinjaš, ker si izgubil Urbano. To je ena izmed napak iz prejšnjega albuma, ko sva z Denisom silila skladbe v produkcijo, namesto da bi produkcija služila skladbi. Tu sva ga mogoče malo 'usrala'. In tudi Urbane ne igramo na nastopih, ker se ne vklopi v naš repertoar. Če jo bomo kdaj igrali, se bomo verjetno prearanžirali v mojo akustično različico in bo po mojem mnenju bolje zvenela. Čeprav se mi zdi, da je največji produkcijski presežek na predzadnjem albumu prav skladba Urbana. Ampak, ko je produkcija pred skladbo, ni nikoli dobro. Skladbi nismo pustili, da diha. Komaj jo odpojem.

Tudi na tem albumu "padate na tla". Gre za izraz, ki ste ga uporabili že pri skladbi Gospa Magister, na tem albumu pa pri skladbi Prepovedana tla. Kaj vam je tako všeč pri tem motivu?

Gre za podobna tla (smeh). Včasih mi je kakšna besedna zveza preprosto všeč in jo stlačim v skladbo. V tem primeru ima dvojni pomen: eno, da padeš na tla – fizično. Ko pa je v igri še besedna zveza prepovedana tla, pa to pomeni, da si izbral zelo dober čas, da si padel. V dvoje (smeh).

Glede na vse, kar se dogaja okoli vas – se pravi povečani obiski koncertov -, koliko so se povečale vaše ambicije?

Mislim, da nič. Ostajajo iste. Wembley (smeh). Že kar nekaj časa nismo za krmilom ambicij, ampak je tam menedžment. Postali smo korporacija. Veliko ljudi dela z nami, ker vsega ne uspemo narediti sami. Poskušamo priti do točke, ko se bomo lahko ukvarjali samo še z vsebino glasbe. In smo zelo blizu. Neko dinamiko, tempo nam narekuje menedžment in trg. Priznam, da sem se lani malo zbal, ko se je našo občinstvo začelo "rakasto" povečevati, da ne bomo funkcionirali na velikih odrih, ker so mi všeč manjši. Rad imam ena na ena format nastopov. Toda zdaj, ko smo se malo navadili, smo te velike odre predelali v male. Potem sem razmišljal, če pogledamo Cava, njemu uspe v areni narediti klub. In gremo v to smer. Trudimo se, da smo na velikem odru še vedno kompaktna skupina in da lahko med sabo komuniciramo z obrvmi. Nimamo stadionskega pristopa nastopanja: "Kje so roke?!"

Kako pripraviti poslušalca na to intimo?

Vedno lažje. Za isti material pred petimi leti smo potrebovali bistveno več časa, da so ga ljudje ocenili za dobrega ali slabega. Zdaj pa se mi zdi, da smo kot v igrah prejeli točke za spoštovanje. Lažje stopomo na oder, ker je med nami in občinstvom že vzpostavljeno spoštovanje. Ljudje pridejo z namenom, da nekaj poslušajo. Ni mi jih treba več miriti. Že nekaj časov nisem imel "izgredov" in skakal z odra, da bi discipliniral občinstvo. Z leti se je izoblikovalo občinstvo, ki približno ve, da so del naše glasbe. Kako se bodo oni počutili, bo zelo vplivalo, kako bomo mi igrali. Skupina je na naših koncertih zelo velika. Pet jih je na odru, drugi so pod njim.

Klavdija Kopina