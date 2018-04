Infografika: 92 let kraljice Elizabete II. - neustavljive borke

Britanski dvor praznuje

21. april 2018 ob 17:17

London - MMC RTV SLO

Britanska monarhinja z najdaljšim stažem na prestolu, kraljica Elizabeta II., praznuje 92. rojstni dan. To je bil tudi povod, da je Kensingtonska palača na Twitterju delila redke fotografije kraljice iz njenih mlajših dni.

Britanska kraljeva družina bo veliki dogodek praznovala na koncertu v Royal Albert Hallu, kjer bodo nastopili tudi Sting, Shaggy in Kylie Minogue, je poročal BBC. Kraljica pa še naprej ne kaže znakov, da bi se ustavila. Prav ta teden je na zasedanju voditeljev držav Commonwealtha potrdila, da bo njen sin princ Charles prevzel vodenje organizacije. V nedeljo bo dala znak za začetek londonskega maratona, toda ne bo navzoča že na samem startu, ampak bo to storila iz gradu Windsor. Že čez slab mesec pa jo čaka poroka vnuka princa Harryja z Meghan Markle.

Elizabeta II. je vladanje prevzela leta 1952, potem ko je tja prišla po spletu naključij. Ko je njen stric Edvard VIII. odstopil s prestola, da bi se poročil z ljubeznijo svojega življenja, ameriško ločenko Wallis Simpson, je s tem spremenil tok zgodovine za vedno. Na prestol je prišel Elizabetin oče Jurij VI., od katerega je pri 25 letih prevzela oblast. V času njene vladavine se je zamenjalo 13 britanskih premierjev (od Winstona Churchilla leta 1952 naprej), 13 ameriških predsednikov in sedem papežev.

Njeno življenje in vladanje so zaznamovali številni prelomni in turbulentni dogodki, tako na politični, družbeni kot osebni ravni: najprej 2. svetovna vojna, potem osamosvojitev več kot 10 nekdanjih britanskih kolonij, preobrazba britanskega imperija, vzpostavitev Commonwealtha, hladna vojna in številne družbene spremembe. Zelo pestro je bilo tudi dogajanje znotraj domovine (vloga Velike Britanije se je politično in gospodarsko močno spremenila) in samega dvora (umor strica princa Phillipa lorda Mountbattna, ločitve otrok, smrt princese Diane leta 1997 ...).

Nekaj mejnikov v njenem življenju smo zbrali v spodnji infografiki.

K. K.