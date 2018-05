Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Eden bolj znanih italijanskih izdelkov bo kmalu na ogled tudi v marmorju. Foto: Reuters Dodaj v

Iz 15-tonskega bloka marmorja v naši zahodni sosedi nastaja Fiat 500

Fiat 500 v naravni velikosti

22. maj 2018 ob 08:12

Torino - MMC RTV SLO, STA

Mladi italijanski umetnik iz Torina Nazareno Biondo se že več mesecev ukvarja s klesanjem legendarnega avtomobila Fiat 500 v naravni velikosti.

Biondo je za umetnino uporabil 15-tonski blok belega marmorja, delo pa bo trajalo več mesecev, saj je Italijan oborožen zgolj s posebno krožno žago in zaščitno masko.

Počasi in potrpežljivo iz bloka marmorja izdeluje kopijo ikoničnega modela avtomobila Fiat, ki se ga je prijelo tudi ime Topolino. Avto z dvoje vrat še danes, 60 let po nastanku, simbolizira povojni ekonomski razcvet v Italiji in t. i. dolce vito. Po drugi strani pa po njegovih besedah prevprašuje prihodnost njegove generacije.

Njegovo največje delo do zdaj

Kip bo predvidoma zaključen v prihodnjih mesecih in bo po besedah Bionda deloval, kot da je za odmet, saj želi z njim predstaviti kritični pogled na današnjo, k proizvodnji smeti usmerjeno, potrošniško družbo.

"To je moje največje delo do zdaj," je še poudaril italijanski umetnik v tridesetih, diplomiranec Torinske akademije lepih umetnosti Albertina. Ustvarja ga v ateljeju v Torinu, ki je tudi mesto, od koder izvira avtomobilsko podjetje Fiat. Sicer je Biondo iz marmorja že ustvaril zlate palice, sveženj dolarskih bankovcev in celo Vespo.

Sa. J.