Izštekanih 10 s Siddharto in gosti: General rokenrol, reši nas

Siddharta je v sklopu Izštekanih sinoči nastopila že četrtič. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar K sodelovanju so povabili tiste slovenske glasbenike, s katerimi do zdaj še niso sodelovali. Na fotografiji Matter. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar Repertoar: - Nastalo bo (Siddharta)

- Baroko (Siddharta)

- Do konca (Siddharta)

- Ledena (Koala Voice)

- Diamanti (Siddharta)

- Piknik (Patetico)

- Homo Carnula (MRFY) - Dios (Siddharta)

- Indian Boy (Jardier)

- Spet otrok (Siddharta) - Dolga pot domov (Neca Falk)

- Narava (Siddharta)

- Klinik (Murat)

- Platina (Matter)

- Rave (Siddharta)

- Strele v maju (Hamo & Tribute to Love)

- THOR (Noctiferia in Bojan Cvetrežnik)

- Phatyuppie (Siddharta)

- Ring (Elvis Jackson in Marko Hatlak)

- Bonsai (Siddharta)

--------

- B Mashina (Siddharta) - Orion Lady (Siddharta) --------

Na odru so se zvrstili lues-rocker Hamo, beatboxer Murat, Neca Falk, pevec zasedbe Elvis Jackson Buda, Bojan Cvetrežnik, pevec skupine Noctiferia Gianni Poposki, štajerski posebneži Patetico in prvaki novodobnega trapa Matter, mlade rockovske zasedbe pa so zastopali Koala Voice, MRFY in Jardier. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar Nekatere skladbe so gostje izvedli sami, spet pri drugih se jim je pridružila celotna ali delna zasedba Siddharte, deset pa jih je izvedla tudi Siddharta sama. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar Kot zadnji gostje so na oder stopili Elvis Jackson in Marko Hatlak. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar Večer je povezoval oče projekta Izštekani Jure Longyka. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar

7. december 2017 ob 07:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Siddharta se je sinoči v Kinu Šiška že četrtič izštekala, tokrat pa je nastopila s posebnimi gosti, s katerimi do tega koncerta še niso sodelovali, z njimi pa so izvedli deset skladb iz repertoarja zadnjega desetletja.

Dvorana Kina Šiška je sinoči, razprodana je bila že tri dni po začetku prodaje vstopnic, nestrpno pričakovala, kdaj bodo napise nad odrom zamenjali glasbeniki. Eden bolj pričakovanih koncertov leta, kar je dokazala tudi hitra prodaja vstopnic, je ne samo Siddharto, ampak tudi druge glasbenike slovenske glasbene scene predstavil v drugačni luči.

Kot so pred časom pojasnili izbiro gostov, se niso želeli ponavljati. Ob tem so želeli, da jim je njihovo delo še vedno blizu in zanimivo, zastopane pa so morale biti različne generacije in različne zvrsti. In tako so se sinoči na odru zvrstili Hamo & Tribute to Love, Murat, Neca Falk, Elvis Jackson, Bojan Cvetrežnik, Noctiferia, Patetico in Matter, mlade rockovske zasedbe pa so zastopali Koala Voice, MRFY in Jardier.

Za začetek korak v preteklost

Koncert je začel prispevek, ki je zbranim orisal Siddhartino pot na Izštekanih. Med drugim tudi intervju iz leta 2007, ko so bili na Izštekanih prvič po tistem prvem nastopu leta 1999 - poleg glasbenih izsekov so bili zraven tudi izseki studijskega pogovora, ko se je z njimi pogovarjal "oče" Izštekanih Jure Longyka, ki je povezoval tudi sinočnji program.

Nekateri gostje so se priredb lotili sami, spet drugi so nastopili skupaj s celotno ali delno zasedbo Siddharte.

"Dobrodošli na Izštekanih 2017," je zbrane nagovoril pevec skupine Tomi Meglič po uvodni skladbi Nastalo bo, takoj zatem pa so že stopili v naslednjo, dobro znano "vso noč bo naju dva, luna skrivala, zavija cesta za raj, vso noč bo dvigalo čudežno, šla bova iz mesta v nebesa," oziroma skladbo Baroko. Po tej skladbi je na oder prvič stopil tudi Jure Longyka, ki je nagovoril vse zbrane in vse tiste, ki so koncert spremljali od doma. "V prihodnjih minutah smete dvigniti telefone in sporočiti v svet, da jih bo čim več z nami." To povezavo je poimenoval videotok. "Videotok v svet, ki ga sestavlja Izštekanih 10, ki nocoj gosti Siddharto z gosti."

To je bil četrti nastop Siddharte v Izštekanih - prvič so se predstavili leta 1999, drugič leta 2007, pred štirimi leti na Izštekanih 20, ko so z njimi praznovali 20. obletnico Izštekanih, in sinoči. Poleg vsem dobro znane zasedbe v postavi Tomi Meglič, Primož Benko, Jani Hace, Tomaž Okroglič Rous in Boštjan Meglič se jim je pridružil še Martin Janežič Buco, ki z njimi tudi sicer sodeluje na akustičnih koncertih.

Tokrat prav poseben nabor gostov

"Pravzaprav je bila naša naloga izbrati deset skladb, potem ko smo dali gostom prednost, da izberejo svojih 10. Seveda so izbrali tiste, ki jih sicer mi vedno igramo," je pojasnil Meglič. Ob tem je dodal, da je bilo to dobro, saj so bili tudi oni sami nekako prisiljeni v to, da določene skladbe prevetrijo in jih prilagodijo za akustiko. Na vprašanje, kakšni so bili občutki, ko so slišali predrugačene skladbe, so odgovorili, da so bili vsi nad pričakovanji. "Vsakega smo povabili iz svojega razloga," je pojasnil Meglič. Dodal je, da je imel vedno tremo, preden je poslušal demo posnetek, saj je bil izziv, kako bodo njihove skladbe glasbeniki izvedli v svojem slogu, nekateri pa so šli celo zunaj meja svojih glasbenih okvirov.

Prvi gostje so na oder stopili Koala Voice, ki so občinstvu, ko jih je pozdravilo z glasnim navdušenjem, ponudili svojo verzijo skladbe Ledena. To je bila njihova prva predelava, na vprašanje, kaj sledi, pa so odgovorili, da bi si želeli prirediti Rage Against the Machine.

"Strah in trepet moških in popolno navdušenje za ženske. Diamanti," so na odru dejali pred skladbo, po kateri so dali večjo prednost gostom in prva sta na oder stopila Nika in Dejan iz skupina Patetico, ki sta zapela pesem Piknik. S Štajerskega se je dvorana preselila na Dolenjsko, ko je oder zavzela mlada dolenjska zasedba MRFY (Gregor in Lenart) s skladbo Homo Carnula, pri kateri sta se jima iz vrst Siddharte pridružila tudi Tomaž in Boštjan.

Močna zastopanost dolenjskih zasedb

Po tem je bil čas za še eno samostojno izvedbo Siddharte, ki je tokrat zbranim postregla s skladbo Dios, iz katere se je gostitelju večera najbolj vtisnil v spomin verz "ne zapravi vseh napak". Nato smo se znova preselili v deželo cvička, saj je na oder prišel Alexander Raztresen iz zasedbe Jardier, ki jo je Meglič opisal kot "bend, ki ima določene stvari, za katere sem jim kar malo 'fouš'". Skupaj s Siddharto je odigral Indian Boy, ki je bil v slogu Alexove zasedbe Jardier popolnoma predrugačen, nato pa je sledila skladba, ki na otroštvo spominja Megliča - Spet otrok.

Popolnoma prevetrene skladbe

Na vprašanje, kako je, ko svoje skladbe dajo v posvojitev, je Meglič odgovoril, da se mu zdi, kot da vse nastaja od začetka in da se ne morejo na nič opreti. "Težko je zraven peti, ker tudi sam ne vem, kam bodo zavili," je pojasnil in ob tem dodal, da mu je všeč, ko skladbe izvaja še nekdo drug.

Naslednja je na oder stopila Neca Falk, ki je samo ob spremljavi basista Janija popolnoma v svojem slogu izvedla enega "Tomijevih najbolj bolečih in intimnih komadov", ki ga je poimenovala čudovit šanson (in je to v njeni izvedbi tudi bil) - Dolga pot domov. Nato je sledila Siddharta s pesmijo Narava.

Naslednji je svoj vložek ponudil Murat, ki je z "looperjem" priredil skladbo Klinik, občinstvo pa jo je sprejelo z velikim navdušenjem. Sledil je nastop Matter s skladbo Platina, ki so z vidika priredbe besedila med vsemi nastopajočimi najbolj izstopali. Med drugim so v besedilu govorili o "čiči na ič", za Izštekanih 10 pa jih je predlagal Tomaž, ki ob prvem poslušanju njihove studijske plošče ni ničesar razumel, potem pa ji je dal več priložnosti in kar naenkrat "so se slike iz vseh teh tekstov sestavile". Nato se je na oder vrnila Siddharta z uspešnico Rave.

"Zdaj bomo pa kičasti," pred naslednjo skladbo dejal Longyka in na oder so stopili Hamo & Tribute to Love, ki so z Megličem zapeli Strele v maju. Sledil je THOR v izvedbi Siddharte, Bojana Cvetrežnika na violini in predstavnika skupine Noctiferia Giannija Poposkega.

Nastope gostov sklenili Elvis Jackson

V sklepnem delu koncerta je prišla na vrsto še skladba Phatyuppie, ko se je večer nagibal h koncu, pa so na odru spregovorili tudi o tem, kdaj bo izšla morebitna knjiga oziroma monografija o Siddharti, a so člani dejali, da se jim zdi prezgodaj. "To je kot neka nagrada za življenjsko delo. Te postara." Kot zadnji gostje so na oder stopili neposredni sosedje Siddharte v Studiu 13 - Elvis Jackson, ki so v angleščini izvedli skladbo Ring (My Dice), pridružila pa sta se jim še Marko Hatlak in Meglič.

"General rokenrol, reši nas," so besede, s katerimi je Longyka končal večer, njegovim besedam pa je sledila skladba Bonsai. "Dragi prijatelji, hvala vam za ta večer. Kot se strinjate, je to najboljša skladba, s katero lahko končamo. Hkrati pa absolutna zahvala našim gostom, ki so bili z nami na odru," je besede sklenil Meglič.

Po glasnem vzklikanju občinstva se je Siddharta vrnila na oder in odigrali še B Mashino in Orion Lady, potem pa jih je občinstvo nazaj na oder privabilo še enkrat. "Hvala lepa za vašo pozornost, ki je neizmerna," se je pred zadnjo skladbo Samo edini Meglič zahvalil občinstvu, ob tem pa je izkoristil še priložnost za zahvalo vsem gostom, ki so se lotili priredb in Juretu Longyki, ki je celoten dogodek organiziral.

Polona Brajkovec, foto: Matjaž Tavčar