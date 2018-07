Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Mick Jagger je znan kot velik oboževalec nogometa in navijač angleškega kluba Arsenal. Foto: Reuters Jagger je tekmo proti Hrvaški spremljal v družbi dveh sinov – 32-letnega Jamesa in 19-letnega Lucasa. Foto: Reuters "Jaggerjevo prekletstvo" so nekateri iznajdljivi navijači skušali obrniti sebi v prid. Fotografija je nastala na svetovnem prvenstvu leta 2014. Foto: Reuters Dodaj v

"Jaggerjevo prekletstvo" po angleškem porazu živi naprej

Legendari glasbenik velja za "nezaželenega navijača"

13. julij 2018 ob 09:30

Moskva - MMC RTV SLO

Razočarani angleški navijači vzroke za izpad s svetovnega prvenstva iščejo vsepovsod, tudi zunaj nogometnih igrišč. Med drugim naj bi bil vzrok za poraz tudi to, da si je tekmo v živo ogledal Mick Jagger.

Angleški navijači – bolj v šali kot zares – legendarnega rockzvezdnika Mick Jaggerja obtožujejo, da je s svojo navzočnostjo na polfinalu preklel angleško nogometno reprezentanco in spodbudil njen poraz proti Hrvatom. Glasbenega zvezdnika se namreč že nekaj časa drži "prekletstvo", ki prinaša nesrečo tistim ekipam, za katere navija na svetovnih prvenstvih.

O "Jaggerjevem prekletstvu" se je začelo govoriti pred osmimi leti na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, kjer je britanski glasbenik v družbi nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona spremljal tekmo osmine finala med ZDA in Gano. Afričani so zmagoviti gol zabili v 93. minuti in Američane izločili s prvenstva.

Poleg ameriške izbrane vrste je Jagger na svetovnem prvenstvu leta 2010 navijal še za svojo domačo reprezentanco Anglije in za Brazilce. Angleži so v osmini finala izgubili proti Nemcem, Brazilci pa v četrtini finala proti Nizozemcem in obe usodni tekmi si je Jagger ogledal v živo.

Zraven tudi ob brazilski tragediji

Na naslednjem svetovnem prvenstvu, leta 2014 v Braziliji, se je Jagger udeležil polfinalne tekme med Brazilijo in Nemčijo. Navijal je za gostitelje prvenstva, ki pa so z 1:7 doživeli enega najhujših in najbolj bolečih porazov v svoji nogometni zgodovini. "V redu, prevzemam odgovornost za prvi nemški gol, ampak ne za preostalih šest," je po tekmi dejal Jagger, ki mu je počasi postajalo jasno, da se bo statusa "nezaželenega navijača" težko otresel.

Glede na navijaško zgodovino Mick Jaggerja in usodo reprezentanc, za katere je na stadionih stiskal pesti, so bili Angleži upravičeno zaskrbljeni, ko se je 74-letni pevec pojavil na polfinalni tekmi letošnjega svetovnega prvenstva med Anglijo in Hrvaško. Po Hrvaški zmagi v podaljšku so se angleške sanje o naslovu razblinile in "Jaggerjevo prekletstvo" živi naprej.

M. Z.