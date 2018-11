V Ligi NFL ni nobenega odkrito istospolnega aktivnega igralca. Foto: Reuters Dodaj v

Jeff Rohrer - prvi igralec Lige NFL, ki se bo poročil z moškim

"Živim v sodobni družini"

17. november 2018 ob 08:46

Los Angeles - MMC RTV SLO

Jeff Rohrer te dni polni stolpce rumenih medijev, saj je v sredo dejal, da je gej, zdaj pa bo postal tudi prvi igralec ameriškega nogometa, ki se bo poročil s partnerjem.

"Če bi v 80. letih delodajalcem pri moštvu Dallas Cowboys povedal, da sem gej, bi me takoj odpustili. Takrat so bili drugačni časi, ljudje o istospolnih niso želeli niti slišati," je dejal pred dnevi. Konec tedna se bo poročil s 36-letnim Joshuo Rossom, strokovnjakom za nego kože, s katerim je v zvezi tri leta.

Morda bo imela njegova zgodba tudi daljnosežnejše posledice za istospolne športnike, ki v športih, kot sta ameriški nogomet in nogomet, še vedno ostajajo tabutema. Do zdaj je le 11 igralcev ameriškega nogometa povedalo, da so geji, a vsi šele po končani karieri. "Vesel sem, da se ne skrivam več v omari," je dejal Rohrer in dodal, da je zelo hvaležen zaročencu in svoji družini, ki so mu pomagali priti do točke, na kateri je sprejel svojo spolno usmerjenost.

Po koncu športne kariere leta 1987 se je Rohrer namreč ustalil v Los Angelesu, kjer sta z ženo Heather dobila dva otroka. A pred desetletjem sta se ločila in takrat si je obljubil, da se nikoli več ne bo poročil z žensko.

Rohrer je nekaj časa živel pod isto streho z nekdanjo ženo, otrokoma in novim partnerjem. "Nikoli v milijon letih si ne bi mislil, da se bo tako končalo. Smo resnična sodobna družina."

A. P. J.