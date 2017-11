Jennifer Hudson po ločitvi zahteva prepoved približevanja

Razšla se je z zaročencem

17. november 2017 ob 19:05

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka in pevka Jennifer Hudson se je po desetih letih razšla z zaročencem Davidom Otungo in po končanem razmerju zahteva prepoved približevanja.

"V procesu razhajanja sta bila že nekaj mesecev," je za People pojasnil njen predstavnik za odnose z javnostmi. "Danes pa je Jennifer zahtevala prepoved približevanja." Ob tem dodaja, da so njena dejanja zgolj v interes sina in njegove varnosti.

Hudsonova in Otunga sta sicer starša osemletnemu dečku Davidu Danielu Otungi Jr.

V imenu 37-letnega nekdanjega rokoborca pa je za People izjavo podala njegova odvetnica Tracy M. Rizzo. "Gospod Otunga nikoli ni zlorabljal ne nje ne njunega skupnega sina, zato je sploh v ozračju, v kakršnem živimo zadnje čase, žalostno, da ima občutek, da ga mora lažno obtoževati. Gospod se že veseli dneva na sodišču, ko se bo boril za sinovo skrbništvo."

Kot poroča TMZ, v sodnih dokumentih piše, da "Hudsonova živi v strahu pred tem, kaj bi David lahko storil v prihodnosti". Ob tem dodaja, da je bil do nje nasilen, ob tem pa naj bi ji še grozil in jo nadlegoval. Otunga še vedno vse zanika in pravi, da bo lažne obtožbe izkoristil v boju za samostojno skrbništvo.

Otunga je igralko zaprosil septembra 2008 po manj kot enem letu razmerja, otroka pa sta dobila približno leto pozneje, in sicer avgusta 2009.

P. B.