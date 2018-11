Južna Koreja severnim sosedom za darilo poslala 200 ton mandarin

Kim Džong Un Južni Koreji poslal dve toni gob

11. november 2018 ob 16:19

Seul - MMC RTV SLO, STA

Južna Koreja je severni sosedi v odziv na njeno darilo poslala 200 ton mandarin, južnokorejski predsednik Mun Dže In pa je dejanje označil kot prijateljsko gesto.

Mandarine so v Severno Korejo poslali s priljubljenega turističnega otoka Jeju na jugu Južne Koreje, in sicer kot odgovor na dve toni gob, ki jih je Kim Džong Un po septembrskem vrhu Korej v Pjongjangu poslal v Seul.

Južnokorejski predsednik je mandarine poslal z letali v 20.000 zabojih, v Severno Korejo pa naj bi prispele v ponedeljek.

Odnosi med obema državama so se sicer otoplili po septembrskem vrhu v Pjongjangu, na katerem sta se južnokorejski predsednik Mun Dže In in severnokorejski voditelj Kim Džong Un dogovorila o ukrepih za zmanjšanje vojaških napetosti. Tako so na začetku oktobra na obeh mejah začeli odstranjevati mine, državi pa sta se dogovorili tudi za skupno kandidaturo za organizacijo poletnih olimpijskih iger leta 2032.

Kot del sporazuma, ki sta ga podpisali na septembrskem vrhu, sta obe državi v soboto z enajstih točk na meji umaknili vojake in orožje, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

P. B.