K-pop senzacija presegla rekord Taylor Swift

V prvem dnevu 45 milijonov ogledov

28. avgust 2018 ob 14:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Južnokorejska glasbena zvrst K-pop je obnorela svet, nov videospot skupine BTS za pesem Idol že podira rekorde - toliko ogledov v prvem dnevu po objavi ni imel še noben videoposnetek na YouTubu.

Videospot južnokorejske glasbene senzacije je v petek, ko so posnetek objavili na YouTubu, zbral kar 45 milijonov ogledov. To do zdaj ni uspelo še nobenemu videoposnetku. Skupina BTS je po številu ogledov prehitela tudi ameriško ljubljenko Taylor Swift, njen videospot za pesem Look What You Made Me Do je lani v prvem dnevu po objavi zbral 43 milijonov ogledov, kar je ogromno, a še vedno dva milijona manj kot glasbeni spot južnokorejske skupine.

"Čestitamo BTS-ju. Njihov Idol je osvojil rekord, v prvih 24 urah je zbral kar 45 milijonov ogledov, kar je največ ogledov v zgodovini YouTuba," so prek Twitterja BTS-ju čestitali z YouTuba.

V petek je hkrati z glasbenim videospotom izšel še album skupine Love Yourself: Answer. Na albumu je po pisanju Telegrapha tudi alternativna verzija pesmi Idol, pri kateri je sodelovala ameriška glasbenica Nicki Minaj. Njihov prejšnji album Love Yourself: Tear, ki je izšel maja letos, je takoj osvojil vrhove lestvic, prvič v zgodovini pa se je K-pop znašel tudi na vrhu ameriške lestvice albumov Billboard 200. Če gre sklepati po odzivu na pesem Idol, se novemu albumu obeta še boljša prodaja.

Neverjetna priljubljenost K-popa

Skupina BTS je nastala leta 2013, samo lani pa so imeli na Twitterju dvakrat več omemb kot ameriški predsednik Donald Trump in kanadski zvezdnik Justin Bieber. Posebej priljubljeni so na Japonskem, Kitajskem, v Jugovzhodni Aziji in delih Latinske Amerike, v zadnjem letu pa jim je uspel preboj tudi v ZDA.

Zvezdnike K-popa sicer kot po tekočem traku ustvarjajo korejske založbe, saj gre za posel, v katerem se obračajo milijoni. Korejski pop je v svet ponesel Gangnam style južnokorejskega glasbenika Psyja.

Sa. J.