Kdor čaka, dočaka – finalna sezona Igre prestolov se začne aprila

Zaključna osma sezona

15. november 2018 ob 17:07

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Sklepna sezona serije Igra prestolov bo ljubitelje z novimi dogodivščinami navduševala od aprila naslednje leto.

Z emmyjem nagrajena HBO-jeva serija je na spletu objavila napovednik nove sezone, v katerem so zbrali najpomembnejše trenutke preteklih sezon. Točnega datuma začetka predvajanja zadnje sezone ni navedla, ampak gotovo je, da bodo oboževalci serije "kmalu" prišli na svoj račun.

Oboževalci so že nestrpni, saj so na finalno sezono čakali dlje, kot so bili vajeni pri prejšnjih sezonah – na nove dele so čakali približno deset mesecev, sklepna sezona pa je bila veliko bolj oddaljena – sedma sezona se je namreč iztekla avgusta lani, kar pomeni, da tokrat čakanje traja več kot 14 mesecev.

HBO bo od 27. novembra naprej še dejavneje promoviral zadnjo sezono, tako da bodo gledalci in gledalke kmalu videli tudi nove napovednike, v katerih bodo dobili tudi vpogled v osmo sezono.

V zadnjih šestih delih pričakujejo razplet, ki bo končno razkril, katera izmed družin bo zavzela Železni prestol in zavladala sedmerim kraljestvom.

Igra prestolov je HBO-jeva največja uspešnica, vsako epizodo si je ob izidu samo v ZDA ogledalo več kot 30 milijonov ljudi, privržence pa ima po vsem svetu.

D. S.