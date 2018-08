Kraftwerk v puljski Areni za začetek elektronskega festivala Dimensions

Ustanovna člana skupine sta Ralf Hütter in Florian Schneider. Trenutno so Kraftwerk poleg Hütterja (skrajno levo) še Fritz Hilpert, Henning Schmitz in Stefan Pfaffe. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

Festival, ki ga obišče tudi veliko Slovencev

29. avgust 2018 ob 15:34

Pulj - MMC RTV SLO

Kraftwerk so po napovedi organizatorjev "absolutni velikani elektronike in večkratno nagrajeni glasbeni inovatorji s skoraj 50-letnimi izkušnjami na glasbeni sceni". V puljsko areno prihajajo z avdio-vizualnim spektaklom v 3-D tehniki, s katerim so že nastopili v londonski dvorani Royal Albert Hall ter v muzeju Tate Modern, v newyorškem MoMA ter v Sydneyjski operi.



Skupino sicer najpogosteje predstavljajo kot "spoj stroja in človeka", v 3-D različico so uspeli preoblikovati pojem pop koncerta, ki mikavno deluje v galerijskih in koncertnih prostorih, so dodali organizatorji. Izrazili so upanje, da bodo Kraftwerk izkoristili tudi impresivno podobo puljskega amfiteatra za dodano vrednost svojega drevišnjega nastopa. Osupljivo 3-D izkušnjo so sicer njihovi oboževalci konec februarja lahko izkusili tudi v Ljubljani.

Posebej so organizatorji festivala izpostavili tudi današnja nastopa nemškega skladatelja in glasbenika Nilsa Frahma ter detroitskega glasbenika in zabavljača Moodymana. Predstavile se bodo še tri mlade glasbenice - Debora Ipekel, Josey Rebelle in Nubya Garcia.

Po otvoritvenem večeru se bo program Dimensions Festivala iz arene preselil na trdnjavo Punta Christo. Posebni glasbeni programi so predvideni tudi na več kot 20 ladjah ter v predoru Zerostrasse v središču Pulja.

Do nedelje se bo obiskovalcem v sklopu festivala predstavilo več kot 150 izvajalcev. Na glasbeno raznovrstnem seznamu nastopajočim so tudi Bonobo, Nina Krawitz, Leana Willikens, Peggy Gou, Margaret Dygas, Sonja Moonear, Jon Hopkins, Bjarki kot tudi vrsta hrvaških in regionalnih producentov ter DJ-jev.