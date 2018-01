Kraljičina šivilja modrčkov ob službo zaradi predolgega jezika

Kriva naj bi bila biografska knjiga

12. januar 2018 ob 17:17

London - MMC RTV SLO

Britanski dvor je odpovedal pogodbo podjetju s spodnjim perilom, ki je šivalo modrčke in spodnjice tudi za kraljico Elizabeto II., ker je direktorica podjetja napisala knjigo s podrobnostmi dela za kraljevo družino.

Podjetje Rigby & Peller, ki je za kraljico šivalo vse od leta 1960, je novico "z globoko žalostjo" potrdilo.

June Kenton, direktorica londonskega podjetja, je marca lani izdala knjigo Storm in a D Cup (Nevihta v košarici D), ne podjetje ne palača pa nista uradno potrdila, da je za odpoved pogodbe kriva dotična knjiga, a poznavalci pravijo, da je.

Kentonova je redno obiskovala Buckinghamsko palačo in šivala za člane kraljeve družine, vključno za kraljico, kraljico mater, ko je bila ta še živa, in princeso Margareto, njena avtobiografija pa je razkrila nekaj podrobnosti, kako je delati spodnje perilo za kronane glave.

Obžaluje omembo kraljeve družine

"Odbor za nabavo Buckinghamske palače se je odločil, da odpove pogodbo, podeljeno Rigby & Pellerju in gospe June Kenton," so sporočili iz podjetja.

"Pri Rigby & Pellerju smo globoko užaloščeni zaradi odločitve, a zaradi spoštovanja do njenega visočanstva in kraljevskega odbora za dobavo zadeve ne moremo nadaljnje komentirati. Bo pa podjetje svojim strankam še naprej zagotavljalo vzorno in diskretno postrežbo."

Kentonova je kupila podjetje Rigby & Peller s svojim možem leta 1982 za 20.000 funtov, leta 2011 je večinski del podjetja prodala za osem milijonov, a ostaja direktorica in članica nadzornega sveta.

Novinarjem je povedala, da nikdar ne govori o tem, kar se dogaja v sobah za pomerjanje, a v knjigi vseeno opiše svoje prvo srečanje s kraljico in kako je imela tremo, ko so jo pospremili v kraljičino spalnico. 82-letna šivilja pravi, da jo je izguba pogodbe z dvorom "popolnoma ubila" in da obžaluje, da ni bila dovolj pametna, da bi iz svoje avtobiografije izpustila omembo kraljeve družine, navaja Guardian.

K. S.