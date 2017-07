Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Plavi orkestar so prvo ime letošnjega Kranfesta. Foto: MMC RTV SLO/Jani Ugrin VIDEO Muzikal Vesna odprl Kranfest Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kranj v pričakovanju 30.000 ljudi, nocoj čas za Plavi orkestar

Festival poteka do nedelje

21. julij 2017 ob 13:30

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Največjo prireditev na Gorenjskem, Kranfest, ki vsako leto privabi od 25 do 30 tisoč ljudi, je odprl muzikal Vesna. Vrhunec dogajanja bo nocojšnji koncert skupine Plavi Orkestar.

Muzikal, ki je prirejen po istoimenskem filmu iz leta 1953, prvi slovenski filmski romantični komediji, je le eden izmed kulturnih, zabavnih, športnih in glasbenih dogodkov, v katerih bodo obiskovalci Kranfesta lahko uživali do nedelje.

Včeraj so občinstvo ogrevali trije domači raperji Nipke, Trkaj in Challe Salle, skupina Mambo Kings, poljska reggae zasedba Paprika korps ...

Vrhunec dogajanja bo nocoj, ko bo na glavni oder na Slovenskem trgu stopila skupina Plavi Orkestar. Gre za eno najpopularnejših skupin nekdanje skupne države, ki je svojo poprock glasbo izdala na osmih albumih, ustvarila nekaj nostalgičnih hitov in doslej odigrala več kot 3.500 koncertov po Evropi.

V soboto bodo na Slovenskem trgu za zabavo poskrbeli Ivan Zak, Batista Cadillac, Nina Donelli, Ines Erbus in Djomla KS, ki je Kranfest obnorel lani, na Glavnem trgu bo nastopila Klapa Šufit, pred Prešernovim gledališčem pa bo mogoče prisluhniti Bigbandu Kranj.

Organizatorji tradicionalnega Kranfesta so pripravili številne koncerte in dejavnosti za vse generacije obiskovalcev. Otroci so vabljeni na avanturo z Mačkom Murijem, mladi k zabavi in uživanju v Lunapark, stand up, filmski večer na prostem, kulinarična doživetja Kranjske kuhne, tržnico unikatnih izdelkov na Plečnikovem stopnišču ali pa zgolj v vrvež mestnih ulic.

Dogajanje je preplavilo Slovenski trg, Glavni trg, ulice starega mesta, Letno gledališče Khislstein, Vovkov vrt, Plečnikovo stopnišče, prizorišče pred Prešernovim gledališčem, Pungert, Galerijo Prešernovih nagrajencev, Maistrov trg in ploščad pred mestno občino.

