Laetitia Casta proti gibanju #MeToo: "Sovraštvo do moških ne bo pomagalo"

Po pismu, ki je razdelilo francosko javnost

14. januar 2018 ob 12:51

Pariz - MMC RTV SLO

Manekenka in igralka Laetitia Casta je zadnja v vrsti francoskih zvezdnic, ki se je pridružila kritikam na račun aktivističnega gibanja #MeToo, ki je zajelo predvsem Hollywood, pa tudi nekatere evropske države.

39-letna Casta trdi, da gibanje, uperjeno predvsem proti spolnemu nadlegovanju žensk, te spreminja v žrtve, zato noče imeti nobenega opravka z njim.

"Nisem feministka, ampak sem ženska," je poudarila Casta za korziški portal Corse-Matin. "Ženskam se ni treba bati ... Kako lahko damo toliko moči drugim? Saj smo same dovolj odrasle, da povemo, kaj bi rade! Same smo odgovorne zase."

Casta je obsodila kampanjo #balancetonporc ("Zašpecaj prasca"), kot je francoska različica kampanje #MeToo, v sklopu katere se je na milijone Francozinj na družabnih omrežjih izreklo proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam, kot preveč razdvajajočo.

"Ne strinjam se z #balancetonporc. Kaj sledi - #osramoti kurbo? Sovraštvo in nastrojenost do moških ne bo pomaknilo stvari naprej," meni mati treh otrok, ki je od lani poročena s pet let mlajšim igralskim kolegom Louisom Garrelom.

Zakaj je govor samo o hollywoodskih zvezdah?

Casta, ki je bila leta 1999 izbrana kot model za Marianne, feministični simbol francoske revolucije, pravi, da je osredotočenost kampanje na privilegirane žrtve in storilce preusmerila pozornost od drugih težav.

"Šokira me, ko slišim, kako je bila spet neka ženska pretepena do smrti, pa to komaj kdo omeni. Dajmo, ne govoriti samo o hollywoodskih igralkah, ampak o vseh žrtvah. Pa tudi o junakinjah. Denimo, ženske dosegajo izjemne športne rezultate, pa so prezrte. Govorimo o celi sliki," spodbuja Casta.

Na udaru tudi Liam Neeson

Na valu kampanje #MeToo in #TimesUp se je pod plazom obtožb znašel tudi Liam Neeson. Ne, 65-letni irski igralec ni zadnji v vrsti zvezdnikov, obtoženih spolnega nadlegovanja, ampak je feministke razburil s svojim komentarjem na to aktivistično gibanje. Kot je povedal za irsko pogovorno oddajo The Late Late Show, se mu zdi gibanje #MeToo sicer "zdravo", a meni tudi, da se občasno sprevrača v "lov na čarovnice".

"Nekateri ljudje, slavni ljudje, so nenadoma obtoženi, ker so se enkrat dotaknili kolena nekega dekleta in kar naenkrat jih zaradi tega odpustijo," je dejal. Neeson pravi tudi, da je "razdvojen" glede obtožb spolnega nadlegovanja, ki letijo na Dustina Hoffmana. "Ko nastopaš v predstavi in si v družbi drugih igralcev, ki so ti kot družina, včasih počneš traparije," razmišlja.



Pismo razdelilo javnost

Casta je kot model za Marianne nasledila taki seksapilni lepotici, kot sta Brigitte Bardot (1969) in Catherine Deneuve (1985) in prav Deneuvova je bila prvopodpisana pod odprtim pismom stotih francoskih umetnic in intelektualk, ki je ta teden tako razburkal javnost, da so o njem na široko razpravljali celo na CNN-u v sklopu zunanjepolitičnih novic dneva. Skupina Francozinj v pismu, ki ga je objavil Le Monde, obsoja "puritansko" kampanjo #MeToo, češ da moškim ne dopušča nobene možnosti za obrambo, ženske pa reducira na "večne žrtve".

Avtorice v pismu navajajo, da bi moški morali imeti še naprej pravico, da "dvorijo ženskam", kampanja pa da s svojo radikalnostjo grozi, da bo povsem izničila vse dosežke spolne revolucije. "Posilstvo je zločin, a skušati zapeljati nekoga, tudi vztrajno ali pa nerodno, ni - kot ni mačistični napad, če se moški obnaša džentelmensko," pišejo.

Pismo je bilo deležno različnih odzivov javnosti, a prav nič različen odgovor feminističnih aktivistk, ki so podpisnice obtožile, da spolne prestopke minimalizirajo na nedolžno zabavo in da so tako opranih možganov, da so mizoginijo, s katero je prežeta družba, že ponotranjile. Pismo je kot žaljivo obsodila tudi francoska ministrica za enakopravnost Marlène Schiappa, češ da je zelo nevarno govoriti take stvari.

K. S.