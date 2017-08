Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alternativno zasnovan festival je sprva privabil manj ljudi, odkar ga programsko širijo, postaja še bolj zanimiv, vendar organizatorje skrbi, da bo ostal majhen, z izrazito avtorsko noto, s skrbno načrtovanim glasbenim menijem. Foto: Jan Kocjan Prizorišče vseh glasbenih dogodkov je atrij gradu. Foto: Jan Kocjan Neprecenljivo je, ko čutiš energijo ljudi, ki jih prevzamejo ritmi rock skupin. Mainstream youtube uspešnice so v atriju prepovedane. Marko Simčič, Klub belokranjskih študentov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Majhen, alternativen, avtorski: črnomaljski Črnfest

Grajski atrij odprl vrata poletnemu festivalu v Beli krajini

13. avgust 2017 ob 10:19

Črnomelj - MMC RTV SLO

Udarni zvoki rockovskih zasedb Let 3 in Demolition group so sinoči v grajskem atriju v mestnem jedru Črnomlja oznanili začetek že 10. festivala Črnfest. Navdušenje obiskovalcev različnih generacij je potrdilo, da festival ostaja zvest svojemu sloganu "dobro za vse".

Marko Simčič iz Kluba belokranjskih študentov pravi, da je bil začetek festivala boljši, kot so si drznili upati: "Neprecenljivo je, ko čutiš energijo ljudi, ki jih prevzamejo ritmi rock skupin. Mainstream youtube uspešnice so v atriju prepovedane."

Med festivalom že deseto leto zapored črnomaljski grajski atrij zadnja avgustovska tedna (letos od 12. do 26. avgusta) napolnijo dobra glasba, beseda, smeh in ples. Letos pričakujejo najmanj 7 tisoč obiskovalcev, ne le iz Bele krajine, ampak iz vse Slovenije. Alternativno zasnovani festival je sprva privabil manj ljudi, odkar ga programsko širijo, postaja še bolj zanimiv, vendar organizatorje skrbi, da bo ostal majhen, z izrazito avtorsko noto, s skrbno načrtovanim glasbenim menijem. Ne gre za tipični študentski festival, namenjen je vsem generacijam, a ni za vse okuse.

Mladi v Beli krajini ne stojijo križem rok

Festival ustvarja majhna skupina Belokranjcev, ki si želi oživiti staro mestno jedro Črnomlja in razgibati vsaj kulturno prizorišče gospodarsko zaspane regije. Predsednik Kluba belokranjskih študentov Jure Kuhar je prepričan, da Belokranjci "v dobi očitkov zaspanosti milenijcev" odstopajo z dobro prakso: "Soustvarjamo družbeno okolje, saj se radi vračamo domov iz Ljubljane, kjer v glavnem študiramo, in bi tukaj radi tudi ostali. Skupaj z Mladinskim centrom Bit in Mladinskim kulturnim klubom Bele krajine se trudimo postavljati nove standarde kakovostnih kulturnih vsebin".

Lastna gledališka predstava

Na sporedu bo tudi lastna gledališka predstava v festivalski produkciji z naslovom Hiša. To bo tretje avtorsko delo študentke Nastasje Schweiger iz Kluba belokranjskih študentov. Po uspešni satirični prireditvi Avtonomija, s katero so mladi lani kritično komentirali razmere v Beli krajini, se ekskluzivna predstava za obiskovalce Črnfesta poigrava z idejo, kaj je normalno oziroma družbeno sprejemljivo in pričakovano. Izhodišče so zgodbe iz posameznikove preteklosti, ki ga lahko v današnji družbi zaznamujejo za celo življenje. Avtorica predstavo končuje "z velikim preobratom, povezanim z idejo predstave". Če bi ga razkrila, pravi, bi razkrila vse.

Od rapa do metala

Grajsko dvorišče bodo letošnje avgustovske večere ogrevale raznolike glasbene skupine z zanimivo žanrsko mešanico – od rapa, indie rocka do metala. En konec tedna Magnifico, drug konec tedna slovenske in srbske metalske skupine s svežim materialom z aktualnih albumov. Nastopili bodo še Elemental, N'toko, Jardier, Pero Lovšin in Španski borci ter drugi.

Čez dan bodo na svoj račun prišli športni navdušenci: potekali bodo košarkarski dogodki, kolesarske dirke, odbojka na mivki, arching in mnogi drugi. Med nepogrešljivimi festivalskimi vsebinami je tudi zabava: za smeh bosta s standupskima predstavama letos poskrbela Sašo Hribar in Boris Kobal.

Rajši skok v Kolpo kot v morje

Vsi glasbeni dogodki se odvijajo v atriju gradu, glavni koncert pa bo v središču mesta, zaradi česar bo za promet zaprta glavna ulica Črnomlja. Lani je na tem prizorišču pred 1500 ljudmi nastopila Siddharta, letos pa bo čast pripadla belokranjskemu rojaku Magnificu, ki bo s koncertom na odprtem domačem odru s pogledom na zvezde festivalu pustil nepozaben pečat. Črnfestova dodana vrednost je zagotovo njegova širša okolica – Bela krajina. Kopanje v belokranjskih rekah sicer ni del programa, vendar se temu obiskovalci ne bodo mogli upreti. Iz leta v leto je več ljudi, ki v vročem poletju raje skočijo v Kolpo kot v morje.

Neža Steiner