ManuElla po selitvi na Švedsko: Želim si ustvariti večjo kariero

Finale Eme bo 24. febuarja

21. februar 2017 ob 20:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

ManuElla bo čez nekaj dni dobila svojega naslednika. Osem finalistov se bo pomerilo za zmago na Emi. A tudi slovenska predstavnica v Stockholmu bo pustila svoj pečat.

Laščanka, ki se je decembra preselila v prestolnico Švedske s svojim partnerjem Marjanom, bo v finalu predstavila svoj nov singel. "Pesem je nastala v Stockholmu. Takoj, ko sva se preselila z Marjanom - ki je tudi soavtor skladbe - kot vedno -, sva začela ustvarjati. Zgodila se je posebna energija - nov začete. Zlila sem v pesem svojo zgodbo, zato mi je toliko bolj pri srcu pesem," je povedala ManuElla.

Ob vrnitvi na Emo je tudi prvič obiskala Slovenijo po selitvi na sever Evrope. "Lani sem šla po Evroviziji še nekajkrat nastopila na Švedskem in zgodilo se je to, da so se ponudile priložnosti, ki jih nisem mogla izpustiti iz rok. Želim si ustvariti večjo kariero, kar ne pomeni, da v Sloveniji ne bom več delovala. Naravnost sem zaljubljena v Slovenijo. Ne vemo, kaj imamo tu. Ta košček na zemlji je res čudovit. Rada se vračam in nastopam tu. Vsekakor si želim poskusiti, da prodrem širše. Da mi na koncu ne bo kdaj žal," je poudarila ManuElla.

Studio oz. delovno okolje je prenesla iz Ljubljane v Stockholm. "Toda razlika je v tem, da lahko naredim marsikaj bolj profesionalno in hitreje. Tam je res kup profesionalnih ljudi, ki so vedno okoli tebe in ti lahko priskočijo na pomoč. Prav tako pa imam tam možnost, da nastopam več. Slovenija je vseeno majhen trg in če se ukvarjaš s specifičnim slogom, kot je popkantrijem, je zelo težko preživeti na dolgi rok. Če bi želela preživeti, bi morala delati še druge stvari. Me pa zaenkrat glasba najbolj veseli," je poudarila pevka.

A kot pravi, se je fantastično vrniti na Emo. "Sploh na letošnjo, ker je bombastična. Če bi imela izbiro, bi tudi sama izbrala nastop na Gospodarskem razstavišču lani," je povedala v smehu in dodala: "Sistem, ki je vzpostavljen letos, da izvajalcu približno predstavo, kako bodo potekale stvari na Evroviziji in to se mi zdi zelo pomembno. Iz izkušenj lahko povem, da ko se zmagovalčev posnetek razširi po Evropi, s tem že da vtis. Če je na tej ravni, kot je Ema pripravljena letos, je to velika prednost."

ManuElla bo nastopila v šov programu finala Eme. Poleg nje pa bosta na oder stopila še Toni Cetinski in aktualna zmagovalka Evrovizije Džamala.

ManuElla bo tudi gostja rubrike Popmobile v oddaji Popšop, ki bo na sporedu jutri ob 22.20 na drugem programu Televizije Slovenija.

K. K.