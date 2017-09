Melania med gredicami: zavihala je rokave in nadaljevala tradicijo vrtnarjenja

Predsedniški vrt je bil projekt Michelle Obama

23. september 2017 ob 13:07

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriška prva dama Melania Trump si je v petek nadela par rdečih vrtnarskih rokavic in se lotila opravil na zelenjavnem vrtu Bele hiše.

Tako je nadaljevala tradicijo, ki jo je začela njena predhodnica Michelle Obama, ko je začela z vrtnarjenjem v Beli hiši.

Trumpovi je pri negovanju vrta pomagalo več deset otrok iz enega od lokalnih dobrodelnih društev. S prvo damo so govorili o svoji najljubši zelenjavi, nato pa z vrta pobrali zrele paprike, Melania pa je pomagala tudi izkopati luknje, kamor so otroci posejali brokoli.

"Otroci se naučijo toliko iz svojega okolja in zelenjavni vrt Bele hiše je odličen primer, kako lahko otroci uživajo na prostem in se učijo zdravega življenja in prehrane," je v izjavi poudarila prva dama ZDA, in dodala, da se že veseli novih opravil na vrtu.

Melania Trump se je vrtnarjenja lotila v rdeči karirasti srajci, kavbojkah in s sončnimi očali, obute pa je imela znamenite "allstarke".

Vrt je bil sicer del projekta Michelle Obama za bolj zdravo prehrano otrok. Na posesti Bele hiše ga je postavila leta 2009. Pred odhodom pa ga je, verjetno zaradi občutka, da Trumpovi morda ne bodo delili njenega navdušenja nad gojenjem zelenjave, dala povečati in utrditi - z betonom, kamenjem in jeklom.

T. H., foto: Reuters