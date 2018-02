Poudarki S ceno nad 90.000 evrov ni za vsakogar

Ni najprostornejši do zdaj, a pomanjkanja ne boste čutili

Občutki v kabini visoko ceno nekako upravičijo, naj se to sliši še tako neracionalno, a pri tem je nujno, da takšnega petičneža skonfigurirate s trezno glavo in si za to vzamete čas.

Mercedes-Benz E T 220d: prestižni karavan za zahtevne

Test nove generacije

21. februar 2018 ob 06:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Da bi razumeli, kakšen je današnji največji Mercedesov karavan, se moramo najprej ozreti v njegovo zgodovino. Pravzaprav je ta model v svojem bistvu ves čas ostajal povsem klasičen, a čez leta se je močno spreminjal vidik, kako gledamo nanj.

Torej, nekoč so bili Mercedesovi karavani delavski avtomobili. Imate prav, mercedesa si s tanko denarnico nikoli ni bilo mogoče kupiti, pa vendar sta bila v sedemdesetih letih glavna razloga za nakup zanesljivost in tehnična kakovost, kajti to v poslu šteje največ. No, potem so ga osvojile družine, te so želele veliko prostora v prtljažniku, udobje na dolgih vožnjah in ustrezno moč pri vleki prikolice, pa ne tiste delavske, ampak počitniške. Nato so menedžerji svoje črne poslovne limuzine zamenjali za karavane, njihov prosti čas z družino je namreč postal enakovreden službenim potrebam. Medtem so nastale tudi razne zelo različne variacije Mercedesovih karavanov, od tistih klasičnih za reševalne in poreševalne potrebe pa vse do vseh tistih, ki se zmorejo meriti s porscheji in ferrariji.

Prestiž – veliko dodatne opreme

In kako je danes? Današnji največji Mercedesovi karavani so mešanica vsega. Seveda je to najprej zelo prestižni avto, s ceno nad 90.000 evrov pa preprosto ni za vsakogar. Občutki v kabini to ceno nekako upravičijo, naj se to sliši še tako neracionalno, a pri tem je nujno, da takšnega petičneža konfigurirate s trezno glavo in si za to vzamete čas - sicer se lahko pripeti, da bodo mimoidoči občudovali vaša neudobna 21-palčna platišča na ultra tankih gumah, vi pa se boste vozili brez aktivnega tempomata. Ni pardona, vožnja naj bo vselej pomembnejša kot videz.

Kar zadeva prostornost, to ni najprostornejši E T v zgodovini. A pomanjkanja ne bi smeli čutiti ne na zadnji klopi ne v prtljažniku – če kdo slučajno želi več, se verjetno že spogleduje s tretjim najbolje prodajanim mercedesom, kombijem razreda V.

Za umirjene voznike

Pohvalimo lahko tudi vožnjo, tih in uglajen je, devetstopenjski menjalnik vedno ve, koliko moči hoče in potrebuje voznik. A čeprav nas športni elementi AMG skušajo prepričati, da je E T doma tudi v ovinkih in – roko na srce – se tudi v resnici v njih dobro odreže, pa bo vendarle ta veliki karavan s svojim prefinjenim značajem bolj ustrezal tistim bolj umirjenim voznikom.

Ključni tehnični podatki:

dolžina: 4,9 m

medosna razdalja: 2,9 m

obračalni krog: 11,6 m

prtljažnik: 640 l

masa: 1.780 kg

2-litrski štirivaljni dizelski motor

moč: 143 kW

navor: 400 Nm

9-stopenjski samodejni menjalnik

pogon na prednji kolesi

poraba: 7,1 l/100 km

izpusti CO2: 115 g/km

nakupna cena: 52.240 EUR

cena na mesec po 5 letih pri 15.000 km/leto: 925 EUR

Miha Merljak