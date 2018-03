Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Podrobnosti o morebitni poroki skrbno skrivata, znano je zgolj to, da bi se rada poročila na ranču. Foto: Reuters Poudarjata, da si ne želita spektakularne poroke. Foto: Reuters Zaljubljena sta že skoraj eno desetletje. Foto: Reuters Dodaj v

Miley Cyrus in Liam končno dovolj zrela za poroko

Do zdaj še nikoli ni bil pravi čas

19. marec 2018 ob 21:38

Los Angeles - MMC RTV SLO

Miley Cyrus in Liam Hemsworth sta z vmesnimi premori par že skoraj desetletje, zdaj pa naj bi bil končno pravi čas, da stopita tudi pred oltar in si obljubita večno zvestobo.

Zvezdnika sta že več let zaročena, a kot je vir ekskluzivno poročal za Entertainment Tonight, sta šele zdaj pripravljena na to, da se tudi poročita. "Zaljubljena sta že devet let, a nikoli do zdaj še ni bil pravi čas. Pred poroko so ju vedno zadrževale karierne obveznosti, starost in mnenja družinskih članov."

Ob tem dodaja, da naj bi imela Miley kljub oviram ogromno najrazličnejših poročnih načrtov. "Je zelo kreativna in ves čas razmišlja o novih idejah, zaradi katerih bi bila njena poročna izkušnja drugačna, a na koncu se je vseeno odločila, da si želi preproste poroke."

Par podrobnosti skrbno skriva, zato naj bi tudi najbližji prijatelji za poročno povabilo izvedeli v zadnjem trenutku, za zdaj pa naj bi razkrila zgolj to, da bi si želela poroke na ranču.

Zaročena od leta 2012

25-letna pevka in 28-letni igralec sta se prvič zaročila leta 2012, a sta leto pozneje sporočila, da se razhajata. Dve leti po tem pa sta znova postala par in po poročanju virov naj bi šele takrat ugotovila, kje se je zalomilo prvič. "Prvič sta bila pod pritiskom, da morata prirediti najspektakularnejšo poroko na svetu, zato je to pomenilo propad njunega razmerja."

Njun proces učenja o poroki je bil dolg, zdaj pa se že šalita, da sploh nihče ne bo verjel, ko se bosta dejansko poročila.

O svojem razmerju spregovorita zelo redko, ena izmed izjem je bil zgolj Mileyjin pogovor v oddaji Ellen DeGeneres. "Zelo čudno je nositi zaročni prstan, ker je večina mojega preostalega nakita narejenega iz sladkarij, kar se ne ujema ravno s tem prstanom. Zato zaročnega včasih zamenjam s kakšnim v obliki samoroga ali z motivom iz risanke. Liam me vedno vpraša, kaj se dogaja, na kar mu odgovorim, da zaročni prstan sploh ni v mojem stilu, a ga bom nosila, ker me on ljubi."

