Mravlja, ki se je za zaščito svojega doma pripravljena razstreliti

Iz zadka mravlje izstisnejo rumeno tekočino

26. april 2018 ob 11:53

Borneo - MMC RTV SLO, STA

Številne živali so za zaščito svoje kolonije pripravljene storiti marsikaj, mravlja Colobopsis explodens, ki prebiva v gozdovih azijskega otoka Borneo, pa se je v gorečem varovanju svojega doma pripravljena celo razstreliti.

Ko se mravlja v boju s plenilcem začne zavedati, da mu ne bo kos, svoj zadek usmeri neposredno vanj, nato pa ga tako močno upogne, da iz njega izteče lepljiva in strupena rumena tekočina. Ta tekočina je svetle barve, ima pa tudi "izrazit in neprijeten vonj, ki spominja na curry", poroča britanski časnik The Guardian. Mravlja ob razstrelitvi umre.

Vse mravlje vrste, ki so jo znanstveniki poimenovali Colobopsis explodens, se sicer ne morejo razstreliti. To lahko storijo le male mravlje delavke, ki so neplodne. Svoje življenje tako žrtvujejo za potomstvo večjih članov svoje kolonije.

Mravlje, ki se razstreljujejo, so sicer prava redkost. Zadnjo vrsto pred vrsto Colobopsis explodens na Borneu so namreč odkrili leta 1935. K samouničevanju pa so nagnjene tudi nekatere druge žuželke, kot so termiti in čebele. Več o požrtvovalnih mravljah si lahko preberete v orginalnem angleškem znanstvenem članku.

Podobno storijo čebele

Tako kot mravlje, so tudi čebele namreč natančno organizirane. To pomeni, da vsak član velike čebelje družine natančno ve, kakšna je njegova naloga. Osnovna naloga matice je, da leže jajčeca, trotov pa, da oprašijo matico. Čebele delavke čistijo panj, gradijo satje, krmijo zarod, spremljajo in krmijo matico ter proizvajajo med, pašne čebele pa nabirajo medičino. Čebele delavke postanejo stražarke neposredno pred tem, ko prevzamejo vlogo pašne čebele. Njihova naloga je, da varujejo svoj dom, zato so včasih prisiljene pičiti.

Na želu, s katerim čebela piči so kaveljci, ki so obrnjeni tako, da se želo z lahkoto zabode v tkivo žrtve. Ker čebela žela ne more izvleči umre.

K. Ši.