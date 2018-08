Na grškem otoku lahko za simbolično plačilo zabavate 55 mačk

Delo z mačkami ni le zabavno, pač pa tudi zahtevno

15. avgust 2018 ob 17:49

Siros - MMC RTV SLO

Si lahko predstavljate, da bi bila vaša služba ljubkovati in skrbeti za 55 mačk? Dobrodelna organizacija, ki pomaga mačkam v stiski, je na spletu objavila oglas, s katerim išče človeka, ki si želi opravljati takšno delo.

Dobrodelna organizacija God's Little People Cat Rescue na prelepem grškem otoku Siros skrbi za osirotele mačje mladiče, pa tudi za bolne in brezdomne mačke.

Oskrbniki želijo svoji ekipi priključiti še enega člana, ki bi bil na odročnem in izjemno mirnem delu otoka pripravljen skrbeti za 55 kosmatink. Glavni nalogi, ki bi ju moral opravljati novi član ekipe, sta hranjenje in zabavanje mačk.

Oglas za službo je organizacija objavila na družbenem omrežju Facebook. "Če imate radi mačke, naravo in mir, ste primeren kandidat za službo," so zapisali v oglasu in poudarili, da v družbi mačk srečni izbranec ne bo nikoli osamljen. Oglas so dopolnili s fotografijami mačk, ki se sprehajajo v idiličnem okolju.

Ustanoviteljica organizacije Joan Bowell je za CNN povedala, da je objavo na družbenem omrežju doslej delilo že 25.000 uporabnikov, prejeli pa so več kot tisoč prijav. "Med tolikšno količino prijavljenih bo težko izbrati le enega kandidata," je še dodala.

Bowellova dodaja, da si želijo zaposliti "zrelega in izkušenega ljubitelja mačk," ki je star več kot 45 let. Novega sodelavca bodo nagradili s simboličnim plačilom, stroške bivanja na otoku pa bo ljubitelju mačk krila organizacija.

Organizacija poudarja, da delo z mačkami ni le prijetno, pač pa tudi polno preizkušenj, zato kandidate opozarjajo, naj dela ne podcenjujejo.

K. Ši.