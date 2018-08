Na švedskih nudističnih plažah se lahko ljudem odslej pridružijo tudi krave

Visoke temperature so oblasti pahnile v skrajne ukrepe

10. avgust 2018 ob 21:11

Smaland - MMC RTV SLO

Švedska vlada je odločila, da lahko kmetje ob najbolj vročih poletnih dneh na nudistične plaže na jugu države odpeljejo tudi svoje krave. Nudisti nad novimi obiskovalkami niso navdušeni ...

Jasno je, da ob vročinskih valovih ne trpimo le ljudje, temveč tudi številne živali. V provincialnem švedskem mestu Smaland, ki je bogato z živinorejo in poljedelstvom, zaradi neznosno visokih temperatur najbolj trpijo velike, masivne in neokretne krave. Zaradi visokih temperatur so zelo nemirne.

Številni kmetje se zato odločajo celo za urgentni zakol najbolj nemirnih kravjih predstavnic. "Zakol iz obupa v hudi suši ni ustrezna rešitev. Žival, ki je nemirna zaradi vročine, je treba ohladiti," je za BBC ob tem poudaril lokalni inšpektor Peter Bangtsson, ki vodenje krav na nudistične plaže odkrito podpira.

Bangstsson je kmetom svetoval, naj krave s plaže nemudoma odvedejo, če v vodi opazijo človeškega kopalca – številni nudisti kravam na plaži namreč ostro nasprotujejo. Na neki lokalni spletni strani so predstavniki nudistične skupnosti celo zapisali, da je "kravje kopanje nehigienično in ogrožajoče za zdravje ljudi".

K. Ši.