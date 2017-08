Nadiya Bychkova od septembra na BBC-ju: "Uživam vsak trenutek"

Kdo bo njen slavni (ali pa vsaj znani) soplesalec, še ne ve

18. avgust 2017 ob 06:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Odnos do profesionalnih plesalcev je na neverjetni ravni. Vse temelji na spoštovanju, upoštevajo nas pri vseh odločitvah glede koreografij in celotne ideje nastopa," pravi o začetnih izkušnjah s sodelovanjem v oddaji Strictly Come Dancing Nadiya Bychkova.

V Lugansku na vzhodu Ukrajine rojena Nadiya že več kot desetletje živi v Ljubljani. Sloveniji je v paru z Miho Vodičarjem dvakrat prinesla naslov svetovnih prvakov v kombinaciji desetih plesov, ob tem pa je postala tudi zaželen obraz in stas manekenskih stez ter različnih družabnih dogodkov. Pred plavolaso 28-letnico pa je zdaj nov izziv - britanska nacionalna televizija BBC je junija razkrila, da so prav Nadiyo izbrali za eno izmed treh novih plesalk, ki se bodo pridružile eni izmed njihovih paradnih razvedrilnih oddaj - Strictly Come Dancing oziroma na kratko Strictly. Gre za plesno tekmovanje, v katerem se znana imena z različnih poklicnih področij ob pomoči profesionalnih plesalcev merijo za čim višjo uvrstitev. Septembra se bo na Otoku začela že 15. sezona oddaje, katere format so izvozili že v več kot 40 držav, pred meseci smo jo kot Zvezde plešejo videli tudi na slovenskih malih zaslonih.

Nadiya sicer ne bo edina plesalka s povezavami s Slovenijo v šovu, saj bo znova mogoče videti tudi sveže poročenega Štajerca Aljaža Škorjanca, ki je v svoji premierni sezoni leta 2013 z manekenko in ženo nogometaša Petra Croucha, Abbey Clancy, celo osvojil kristalno kroglo za zmago, nastopal pa je tudi v vseh naslednjih sezonah.

Glede na to, da so Britanci še vedno naravnost zaljubljeni v omenjeno oddajo, saj že zdaj, ko se oddaja še začela ni, tako rekoč dnevno pišejo o dogajanju, zvezdnikih, plesalcih, sodnikih in izidih, povabilo tudi za Nadiyo verjetno pomeni, da bo postala znan obraz na Otoku. Kakšni so njeni prvi vtisi o sodelovanju in kaj želi iz njega iztržiti, pa v spodnjem pogovoru.

V kratki izjavi ob najavi, da ste se pridružili ekipi oddaje Strictly Come Dancing, ste dejali, da so se vam uresničile sanje. Glede na vaše objave na družbenih omrežjih so se priprave na oddajo že začele. Še vedno živite sanje, je vse tako čudovito, glamurozno in bleščeče, kot je videti nato na malih zaslonih?

Vedno ko plešem, živim svoje sanje. Dejstvo je, da gledalci pred televizijskimi zasloni vidijo samo glamur in bleščice. Da pa bo vse videti glamurozno in bleščeče, je potrebno ogromno dela in to je točno to, kar trenutno počnemo. Veliko treniramo in priznam, da uživam vsak trenutek.



Nova sezona oddaje, ki velja za eno najbolj gledanih v Veliki Britaniji, se začne septembra in bo trajala do božiča. Ste se torej za nekaj mesecev preselili v London? Sta z vami tudi hčerka in partner?

Za zdaj potujem in veliko kombiniramo. Dejansko je potrebno ogromno organizacije, ampak sem tega navajena, tako da ni težava. Vse se da, če se hoče.

Koliko časa vam vzamejo priprave na oddajo, kakšen je tempo zdaj in kakšen bo, ko bo šlo zares in se bo vsak mesec poslovil en par?

Sem kar zaposlena, od prvega dneva gre zelo zares. Verjetno vam bom lahko kaj več povedala, ko se sezona konča.

Izjemno kakovostnih in privlačnih plesalk je po svetu ogromno. Kako je ekipa oddaje prišla prav do vas, je imel morda prste vmes slovenski plesalec Aljaž Škorjanec, ki je sodeloval že v treh sezonah šova? Kateri je najboljši nasvet, ki vam ga je dal Aljaž?

Verjetno dvakratni naslov evropske in svetovne prvakinje ni ravno škodil, a ne? "Scout" ekipa na Strictlyju je zelo močna, zelo natančno spremljajo dogajanje v plesnem svetu in zelo dobro vedo, kdo je kdo. In ne, kolikor vem, Aljaž ni imel nič s tem, dal pa mi je kar nekaj praktičnih nasvetov in za to sem mu hvaležna.



Pri BBC-ju počasi prek družbenih medijev odkrivajo letošnje zvezdnike, ki bodo plesali z vami, profesionalnimi plesalci. Že veste, kdo bo vaš "celebrity" partner, imate kaj besede pri izboru?

Ne, ne vem, kdo bo moj "celebrity". To bom izvedela v uvodni oddaji, tako da bo to presenečenje zame in za gledalce.



Strictly Come Dancing je oddaja BBC-ja, ki je nedvomno ena najuglednejših medijskih hiš na svetu. Kako velika je ekipa, ki sodeluje z vami, kako je poskrbljeno za plesalce, ali vas upoštevajo pri izboru oblek in koreografiji?

Ekipa je ogromna, zelo profesionalna in tudi tako mora biti, saj za tako visoko raven produkcije, kot je na Strictlyju, res potrebuješ močno podporo. Odnos do profesionalnih plesalcev je na neverjetni ravni. Vse temelji na spoštovanju, upoštevajo nas pri vseh odločitvah glede koreografij in celotne ideje nastopa.



Ste se že odločili, kakšno "vlogo" boste prevzeli oziroma kakšna učiteljica boste - prijazna, stroga, nedostopna, neskončno potrpežljiva ...?

Nobene "vloge" ne bom prevzela, pač sem taka, kot sem. Sem stroga tako do sebe kot do drugih, zato se bom maksimalno potrudila, da se bo "celebrity" naučil plesati in se pokazal v najboljši luči.



Pri tabloidu The Sun so pred kratkim pisali o zneskih, ki jih zvezdniki dobijo za udeležbo v šovu - začetna vsota naj bi bila 25.000 funtov, če se prebijejo v oktobrske oddaje, vsak dobi 40.000 funtov in tako naprej, vse do zmagovalca, ki je nagrajen s 100.000 funti. So zneski, ki jih dobite vi, plesalci, primerljivi s temi? Lahko preživite v Londonu, ki velja za eno najdražjih mest na svetu, s honorarjem iz oddaje?

Saj razumete, da so podatki iz pogodbe zaupni in da o tem ne smem govoriti?



Kako stroga je pravzaprav pogodba, ki ste jo podpisali z ustvarjalci oddaje?

Kot pri vsaki pogodbi so določene stvari zaupne, o določenih pa se lahko govori, ampak te vam niso zanimive (smeh). Je pa pogodba sama po sebi zelo zavezujoča in ščiti obe strani. Priznam pa, da se niti v eni točki ne počutim utesnjeno.



Britanski mediji so znani po tem, da ne poznajo meje pri zasebnosti, saj objavljajo tako rekoč vse podrobnosti iz življenj slavnih. Tudi o vas so že poročali o tem, da ste pozirali za reviji Playboy in FHM. Vas kaj skrbi ta medijska izpostavljenost, ko bodo tamkajšnji tabloidi skušali "pograbiti" vsako sočno malenkost iz vašega življenja?

To, da sem posnela modni fotografiji za Playboy in FHM, ni moja zasebnost. Svoje zasebno življenje imam zase, za zdaj nimam težav. Če pa bi se pojavile, jih bomo reševali takrat.



Pri tabloidu Daily Mail so vas že razglasili za novo "bombo" oddaje in vas primerjali z nekdanjo plesalko v oddaji Kristino Rihanoff. Ali nameravate izkoristiti prepoznavnost na Otoku še kako drugače, s kakšnimi drugimi projekti?

Trenutno sem osredotočena na projekt Strictly Come Dancing, ampak pustimo se presenetiti in počakajmo, kako se bodo stvari obrnile.



Že razmišljate, kam vas bo pot vodila, ko bo te sezone oddaje konec? Vas mika ostati v tujini?

V Sloveniji sem doma in tega nimam namena spreminjati. Delam različne projekte po svetu, tako kot že svojo celotno plesno kariero, tako da zame to ni nič novega.

Anja P. Jerič