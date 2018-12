Najboljšega mehanika imajo v Šmartnem pri Litiji

Mehanik leta 2018

16. december 2018 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na finalu izbora Mehanik leta 2018, ki je potekal v delavnicah Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana, je bil izbran novi mehanik leta. To je 27-letni Anže Soklič, ki je zaposlen v družinskem podjetju, znan pa je tudi tistim, ki spremljajo prvenstvo v gorskih dirkah.

Na drugo mesto se je z eno samo točko zaostanka uvrstil zmagovalec lanskega tekmovanja Robert Eržen, ki mu je pot do zmage preprečil le slabši dosežek na preskusu menjavanja avtomobilske gume, tretje mesto pa je zasedel najmlajši tekmovalec, 20-letni Žan Umek.

Anže Soklič, ki je poleg ostalih nagrad iz rok lanskega zmagovalca tekmovanja Mehanik leta prejel prenosni pokal, ki ga je izdelal trikratni Mehanik leta Primož Rožnik, je po tekmovanju povedal: "Zmaga je bila zame nepričakovana, ker sem na tem tekmovanju prvo leto. Nekateri so se že preizkusili, saj so imeli izkušnje in so vedeli, kakšen je potek tekmovanja. Tako kot pretekli tekmovalci bom skušal naslov čim bolje izkoristiti za svojo prepoznavnost, da bi imel v mehanični delavnici čim več zadovoljnih strank.“

Tekmovalci vedno mlajši

Tekmovanje, ki ga sicer podpira tudi sekcija avtoserviserjev pri Obrtni zbornici Slovenije, je komentiral tudi Primož Rožnik, ki je bil tokrat v vlogi člana strokovne žirije, ki si jo je delil z učitelji Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana: "Veseli me, da se fantje prijavljajo na tekmovanje, in upam da se bodo v večjem številu tudi v prihodnje. Lepo je, da želijo pokazati svoje znanje, da so vedno mlajši in da dosegajo tudi dobre rezultate, kar pomeni, da se za ta poklic ne bi smeli preveč bati." Dodal je še, da se je poklic avtomehanika v petih letih, ko na tak ali drugačen način sodeluje na tekmovanji za Mehanika leta, precej spremenil. Bistveno se je zaostrila zahtevnost dela z vozili, tako da avtomehanike čaka še veliko izzivov.

Glavni namen tekmovanja za Mehanika leta, ki sta ga v sodelovanju z omenjenimi ustanovami in posamezniki že petič organizirali revija Mehanik in Voznik in spletni portal Žurnal24, je širjenje glasu o dobrih mehanikih in posredovanje znanj o dobro vzdrževanih avtomobilih, ki so zato tudi bolj varni. Letošnje tekmovanje je bilo sicer najširše zastavljeno doslej. Tekmovalci so se namreč pomerili tako v obvladanju teorije svojega poklica, avtodiagnostiki in prepoznavanju sestavnih delov avtomobila, kot tudi spretnosti, ki je prišla do izraza pri vezavi brisalnikov vetrobranskega stekla in menjavanju avtomobilske gume. Tekmovanje so zaključili na nekoliko zabavnejši način, saj je zadnji preskus od njih zahteval sestavljanje forda mustanga iz lego kock, s katerim so morali mehaniki pokazati tudi zvrhano mero dobre organizacije.

Na zaključnem tekmovanju Mehanik leta 2018 je bila tudi ekipa Avtomobilnosti.

Matej Rebolj