Natalie Portman zavrnila častno judovsko nagrado

Fundacija spoštuje njeno odločitev

20. april 2018 ob 09:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Podelitev nagrade genesis, ki je namenjena počastitvi posameznikov, "ki navdihujejo s svojo predanostjo judovski skupnosti in judovskim vrednotam", je bila, potem ko jo je zavrnila igralka Natalie Portman, odpovedana.

Iz fundacije, ki jo zaradi nagrade enega milijona dolarjev mnogi označujejo za "judovsko Nobelovo nagrado", so sporočili: "Gospa Portman je izjemno uspešna igralka, predana družbena aktivistka in čudovito človeško bitje. Zaposleni v fundaciji, ki so jo spoznavali v preteklih šestih mesecih, občudujejo njeno človečnost in spoštujejo njeno pravico, da javno izrazi nestrinjanje s politiko izraelske vlade."

Dodali so: "Kljub temu smo zelo žalostni, da se je iz političnih razlogov odločila, da se ne bo udeležila slovesnega dogodka v Jeruzalemu. Bojimo se, da bo njena odločitev povzročila politizacijo naših filantropskih prizadevanj." Ob tem so naznanili, da bo zaradi zavrnitve odpovedan celoten dogodek.

Nagrado genesis, ki jo podeljujejo od leta 2012, so v preteklih letih prejeli poslovnež Michael Bloomberg, igralec Michael Douglas, violinist Itzhak Perlman in kipar Aniš Kapur. Milijon dolarjev nagrade prejemnik nato nameni v dobrodelne namene.

Portmanova po zavrnitvi nagrade ni podala nobene izjave. V Jeruzalemu rojena igralka je sicer že večkrat javno kritizirala premierja Benjamina Netanjahuja. "Sem zelo proti Netanjahuju. Proti. Zelo, zelo sem razburjena in razočarana, da je bil ponovno izvoljen," je za ameriške medije izjavila leta 2015.

M. Z.