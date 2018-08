Neil Young pri 72 letih v novi zakon - srečna izbranka je Daryl Hannah

Okronala sta štiriletno zvezo

Glasbenik in besedilopisec Neil Young je pri 72 letih vnovič skočil v zakonski jarem. Njegova izbranka je 15 let mlajša hollywoodska igralka Daryl Hannah.

Zvezdnika sta se po pisanju tujih medijev poročila preteklo soboto na manjšem obredu v Atascaderu v Kaliforniji. Pred tem sta si poročne zaobljube izmenjala še na Youngovi jahti.

Par je skrivnosten glede veselega dne, je pa novico prek Facebooka razkril kitarist Mark Miller, čestital je veselemu paru in jima zaželel dolgo in srečno zvezo. Paru je čestital tudi skrbnik Youngovega bloga, povedal pa je, da se bo maloštevilnim svatom poročni obred zagotovo vtisnil v spomin za dolgo, saj je sledila bučna plesna zabava.

Igralka in glasbenik sta s tem kronala štiriletno zvezo, ki se je začela hitro po tem, ko se je Young ločil od žene Pegi Young, s katero je bil poročen 36 let.

Njuna zveza je bila na začetku deležna številnih kritik, Neil pa je vsem zabrusil: "Nisva se ozirala na zapise. Ni pomembno. Ni nama mar, saj ne vedo, o čem govorijo. Kar je pomembno, sva midva, in ne mediji." Glasbenik je dodal, da ga je Daryl spodbudila k redni telesni dejavnosti, tako redno hodi na pilates in dviguje uteži v bazenu. Par je skupaj obiskal premiero Netflixovega filma Paradox, ki ga je režirala Daryl. To je njen režiserski prvenec, eno izmed vlog pa je podelila tudi svojemu novopečenemu možu, ki je poskrbel tudi za filmsko glasbo.

"Srečna sva, ker sva se našla. Večno bom hvaležen za priložnost, da z njo delim življenje, tudi ona tako čuti."

Daryl je na svojem Instagramu delila fotografijo sove, napisala pa je: "Nekdo nas opazuje ... Ljubezen in le ljubezen." Pod fotografijo so se usule čestitke ob sklenitvi zakonske zveze.

