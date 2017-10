Nekdanja članica: Pussycat Dolls so bile del prostitucijske mreže

Ustanoviteljica skupine Kayo Jones označuje za lažnivko

17. oktober 2017 ob 15:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanja članica Pussycat Dolls je to ameriško popskupino, ki je delovala med letoma 2003 in 2010, obtožila, da je bila del prostitucijske mreže, češ da je bila kot pevka nenehno izkoriščana in prisiljena v spolne odnose, "s komer koli so mi rekli".

Kaya Jones je v petek na Twitterju menedžerje in druge odgovorne obtožila, da so izkoristili dekliško skupino, ki se ji je pridružila kot 19-letna leta 2003, preden jo je dve leti pozneje zapustila.

"Moja resnica. Nisem bila v dekliški skupini, ampak v prostitucijski mreži. Oh, in ob tem smo slučajno še pele in bile slavne. Medtem ko so vsi, ki so se nas lastili, služili," je zapisala 33-letnica, ki je kot solopevka izdala dva albuma.

"Kako hudo je bilo, sprašujejo ljudje. Dovolj hudo, da sem odkorakala stran od svojih sanj, kolegic v skupini in 13 milijonov dolarjev vredne pogodbe. Vedele smo, da se bo plošča zavihtela na prva mesta."

In še: " Da bi bil del ekipe, moraš biti timska igralka. Kar pomeni spati, s komer koli ti ukažejo. Če ne, ne morejo proti tebi nič uporabiti. Kar pomeni, da potem, ko te predajajo moškim ali pa te navlečejo na mamila, to uporabijo proti tebi in zvračajo krivdo na žrtev."

Robin Antin pevko prignala do samomora?

Jonesova je v seriji tvitov ustanoviteljico Pussycat Dolls, koreografinjo in plesalko Robin Antin (56), ki jo sicer ne imenuje poimensko, obtožila, da je eno od svojih deklet celo prignala do samomora, češ da jo je "duševno zlomila". Pri tem je imela najverjetneje v mislih Simone Battle, 25-letno članico G.R.L., druge dekliške skupine Antinove, ki se je ubila leta 2014.

Na hude navedbe Jonesove se je že odzvala tudi Antinova, ki je v intervjuju za revijo The Blast obtožbe označila za "gnusne, nore laži" in ugibala, da Jonesova "očitno išče svojih 15 minut (slave)".

Ameriška koreografinja tudi trdi, da Jonesova, ki je Pussycat Dolls zapustila tik pred izdajo prvenca, nikdar ni bila uradna članica skupine, ampak je v njej pela zgolj "poskusno".

Na obtožbe se za zdaj ni odzvala še nobena druga članica skupine, je pa nekdanja članica Carmit Bachar retvitala poziv igralke Alysse Milano, naj vse žrtve spolnih zlorab in nadlegovanja na svojih družabnih omrežjih objavijo oznako "jaz tudi".

Vsa pozornost na Nicole Scherzinger

The Pussycat Dolls je Antinova ustanovila v Los Angelesu že leta 1995 kot burleskno skupino. Potem ko je bila ta deležna velike medijske pozornosti, ji je Antinova leta 2003 izposlovala pogodbo za ploščo z založbo Interscope Geffen A&M Records in skupino preoblikovala v pop zasedbo z Jonesovo, Bacharjevo, Ashley Roberts, Jessico Sutto, Melody Thornton, Kimberly Wyatt in Nicole Scherzinger na čelu.

Skupina, ki so jo nadzirali Antinova, Interscope in več drugih partnerjev, je naglo postala svetovna uspešnica in znamka. Največje uspehe so dekleta dosegla s singli "Don't Cha", "Buttons" in "Stickwitu" ter prvencem PCD.

Kljub komercialni uspešnosti pa so skupino pestili interni konflikti zaradi izpostavljanja glavne vokaliste Scherzingerjeve in drugorazredne obravnave ostalih članic. Skupina je pred razpadom izdala še en album, Doll Domination (2008), še pred tem pa je zasedbo zapustila tudi Bercherjeva.

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $ — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

I want the den mother from hell to confess why another 1 of her girl group girls committed suicide?Tell the public how you mentally broke us — KAYA (@KayaJones) October 13, 2017

