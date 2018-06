Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 5 glasov Ocenite to novico! 35-letnica je po letih molka le spregovorila o svojem kratkem zakonu z Murrayjem. Foto: Reuters Zakon Busheve in Murrayja velja za enega krajših v Hollywoodu. Foto: Reuters Po ločitvi od Murrayja je našla svojo srečo v objemu stanovskega kolega Austina Nicholasa. Foto: Reuters Dodaj v

Nekdanja zvezdnica One Tree Hill: prisilili so me v zakon

Chad Michael Murray zanika navedbe

14. junij 2018 ob 20:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Veljala sta za sanjski zvezdniški par – vsaj za ljubitelje serije One Tree Hill – toda Sophia Bush in Chad Michael Murray sta se le pet mesecev za tem, ko sta se leta 2005 poročila, razšla.

"Vsi so bili enkrat stari 22 in neumni," je dejala Busheva v oddaji Siius Xm. "To ni bil korak, ki sem si ga želela narediti. Dekleta se morajo naučiti, kako lahko zavzamejo prostor na način, za katerega moški mislijo, da so zanj upravičeni," je še dodala igralka, ki jo oboževalci serije poznajo po vlogi Brooke Davids.

Ko jo je voditelj Andy Cohen vprašal, ali lahko malce bolj pojasni, kako se je lahko poročila z nekom, s katerim se ni hotela, je nadaljevala: "Kako lahko vse pustiš na cedilu in kaj je pravi boj? Ko ti nadrejeni govorijo, da si edina oseba, ki pripravi drugo osebo, da pride pravočasno na delo in 200 drugih ljudi lahko vidi svoje otroke zvečer ali pa jih tudi ne, če se naš snemalni dan ne začne točno."

35-letna igralka, ki je pred časom presenetila oboževalce serije Chicaška policija, ko je naznanila, da jo zapušča, je še dodala, da je javnosti veliko stvari skritih. "S Hilarie sva se včasih norčevali ob misli, da bi lahko imeli oddajo o zaodrju snemanja, in ta drama bi bila veliko večja od tiste, ki so jo pisali scenaristi," je še dodala Busheva in ob tem omenila svojo soigralko Hilarie Burton, ki je v seriji upodobila lik Payton Sawyer – dekleta, ki je dočakala srečni konec z Lucasom Scottom – fantom, ki ga je upodabljal Murray.

Po intervjuju se je oglasila Murrayjeva predstavnica za stike z javnostjo. "Zgodba je lucidna," je dejala za revijo People in dodala: "Chad je izjemno profesionalen človek in se ne bi nikoli poročil zaradi kakšnega drugega razloga kot zaradi ljubezni. 13 let po ločitvi od Sophie je srečen družinski človek. Šel je naprej in meni, da se mu ni treba več spuščati na takšno raven pogovorov."

Vsi ljubezenski trikotniki

Murray in Busheva sta se spoznala na snemanju najstniške serije One Tree Hill. Poročila sta se 16. aprila 2005, ločila pa 26. septembra 2005. Ločitev je zahtevala Busheva, ker naj bi jo njen mož prevaral s starleto Paris Hilton. Da bi bile stvari še bolj neprijetne, pa je poskrbel Murray, ki se je kmalu po ločitvi zaročil z mlado igralko Kenzie Dalton, ki je imela manjšo vlogo v seriji. Par je bil sedem let zaročen, nato pa sta se razšla leta 2013. Murray se je začel sestajati s soigralko v seriji Chosen Sarah Roemer, s katero imata danes dva otroka.

Busheva se je po ločitvi od Murrayja začela sestajati še z enim zvezdnikom serije One Tree Hill, Jamesom Laffertyjem (ki je v seriji upodabljal brata lika, ki ga je igral Murray). Po koncu njune zveze pa se je sestajala z igralcem Austinom Nicholasom – prav tako igralcem v omenjeni seriji, ki je v poznejših sezonah upodabljal partnerja Brooke Davids. Toda tudi ta zveza ni obstala. Busheva je na koncu našla srečo v objemu programskega menedžerja pri Googlu Dana Fredinburga, s katerim sta se razšla leta 2014.

K. K.