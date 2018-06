Nekdanji rokometaš in svak španskega kralja naslednjih šest let v zaporu

Poneveril dobrih šest milijonov evrov javnih sredstev

18. junij 2018 ob 11:03

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji rokometni zvezdnik in svak španskega kralja Filipa VI., Inaki Urdangarin, je začel prestajati skoraj šestletno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi finančnega kriminala.

V zapor Brieva, ki leži kakih 100 kilometrov severno od Madrida, je prišel, potem ko je vrhovno sodišče pretekli torek zavrnilo njegovo pritožbo.

Kot so sporočili iz zapora, je Urdangarin, mož španske princese Cristine, v zapor prispel iz Ženeve, kjer je bil zadnje dni prostosti s soprogo in njunimi otroci.

Sporni posli organizacije Noos

Urdangarina je vrhovno sodišče obsodilo na pet let in 10 mesecev zapora, ker je prek svoje dobrodelne organizacije Noos, ki jo je upravljal v letih 2004–2006, poneveril dobrih šest milijonov evrov javnih sredstev. Obsojen je bil tudi prevare in pranja denarja.

50-letni nekdanji profesionalni rokometaš Urdangarin je bil zaradi omenjenega že februarja lani obsojen na šest let in tri mesece zapora. Na izrečeno kazen sta se na vrhovno sodišče nato pritožila tako Urdangarin kot tožilstvo. Obramba je zahtevala oprostilno sodbo, saj da se obtoženi, ko je vodil Noos, sploh ni ukvarjal s finančnimi ali davčnimi zadevami. Tožilstvo pa je zahtevalo strožjo, desetletno zaporno kazen, saj da je bil Urdangarin skupaj s svojim poslovnim partnerjem Diegom Torresom "motor za celo vrsto kaznivih dejanj".

Vrhovno sodišče se je nato odločilo za znižanje zaporne kazni na pet let in deset mesecev. Oprostilo ga je namreč ponarejanja dokumentov in njihove uporabe.

Zapor si je izbral sam

Po poročanju časnika El Pais je Urdangarin zapor Brieva sam izbral med 82 zapori, kolikor jih je v Španiji. Gre za ženski zapor, ki ima majhen oddelek za zapornike, ki je trenutno prazen. Zapor sicer lahko sprejme okoli 200 zapornikov.

Kazen so znižali tudi Torresu, in sicer z osmih let in šestih mesecev zapora na pet let in osem mesecev.

Sodili so tudi njegovih soprogi Cristini, ki pa je bila oproščena, vendar pa je že samo sojenje močno škodilo njenemu ugledu, saj je bila prva članica ožje španske kraljeve družine, ki se je morala zagovarjati pred sodniki.

Ob izbruhu škandala leta 2010 v času španske finančne krize je Urdangarin postal simbol korupcije med elito. Pred tem je 14 let užival kot polnopravni član kraljeve družine – od poroke s Cristino 4. oktobra 1997 do 12. decembra 2011, ko v kraljevi palači ni bil več dobrodošel. Odvzeli so mu tudi naziv.

Škandal je tudi prispeval k odločitvi kraljevega očeta Juana Carlosa, da je leta 2014 abdiciral.

A. P. J.