Španska princesa oproščena, možu dosojena zaporna kazen

V primeru skupno 18 obsojenih, med njimi tudi nekdanji španski minister

17. februar 2017 ob 15:46

Palma de Mallorca - MMC RTV SLO/STA

Španska princesa Cristina je bila leto dni po začetku sojenja oproščena obtožb glede finančnega kriminala, njen mož, nekdanji profesionalni rokometaš, Iñaki Urdangarin pa je bil obsojen na šest let in tri mesece zapora. Na odločitev sodišča je mogoča pritožba.

Urdangarin, dobitnik bronaste olimpijske medalje v rokometu v letih 1996 in 2000, je bil obtožen, da je prek svoje dobrodelne organizacije Noos, ki jo je upravljal med letoma 2004 in 2006, poneveril javna sredstva v vrednosti dobrih šest milijonov evrov. Prav tako je bil obtožen prevare, pranja denarja in ponarejanja dokumentov. Urdangarinu je bilo poleg zaporne kazni dosojeno tudi plačilo globe v znesku 512.000 evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tožilstvo je zanj sicer zahtevalo 19 let in pol zapora.

Princesa Cristina, starejša sestra španskega kralja Filipa VI., pa je bila obtožena, da je možu pomagala pri utaji davkov. Princesa je na sodišču vztrajala, da v njegove posle ni bila vpletena. Sodišče jo je teh obtožb sicer oprostilo, a ji je obenem naložilo plačilo globe v znesku 265.000 evrov, saj da se je okoristila, četudi nehote, s partnerjevimi nezakonito pridobljenimi sredstvi. Zanjo je tožilstvo zahtevalo sedem let zapora.

Princesa in Urdangarin nista spremljala branja obsodbe na sodišču. Princesin odvetnik Miquel Roca je po sojenju dejal, da je njegova stranka "zadovoljna s priznanjem njene nedolžnosti", ob tem pa ostaja prepričana, da je nedolžen tudi njen mož. Na sodbo je mogoča še pritožba na vrhovno sodišče.

Med obsojenimi tudi nekdanji minister

Poleg njiju je bilo obtoženih še 16 ljudi, med njimi tudi nekdanji španski minister Jaume Matas, ki je bil obsojen na tri leta in osem mesecev. Urdangarinov poslovni partner Diego Torres je bil obsojen na osem let in šest mesecev, devet obtožencev je bilo oproščenih.

Primer je postal znan že leta 2010 in kot poroča BBC, je postal simbol korupcije med špansko elito, vključno s kraljevo družino. Sojenje je trajalo leto dni.

Prva članica kraljeve družine na sodišču

51-letna Cristina je prva članica španske kraljeve družine po obnovitvi monarhije leta 1975, ki se je morala zagovarjati na sodišču. Kralj Filip VI. je po tem, ko je prišel na prestol po odstopu njegovega očeta Juana Carlosa I., princesi Cristini odvzel naziv vojvodinje Palme de Mallorce, ko se je ta pripravljala na sojenje.

J. R.